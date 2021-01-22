Не только ДТП, но и пробок «насыпала» Петербургу туча. Улицы «покраснели»

Незадолго до 9 часов утра «Яндекс» зафиксировал в городе «красные» 7-балльные пробки. Обычно в это время суток бывает 5–6 баллов. Такое (7 баллов утром) в новом году было всего два раза, 15 (тоже после снегопада) и 18 января.

Автомобилисты в сложных погодных условиях продолжают попадать в ДТП. Около 4 часов на Шуваловском проспекте, напротив больницы МЧС, машина каршеринга заскочила на разделительный бордюр, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На дорогах будет сложно весь сегодняшний день (снег, гололёд и гололедица), а также в выходные.

Как сообщает пресс-служба Смольного, профильные комитеты и администрации районов работают в режиме повышенной готовности. Сегодня в 7:00 комитет по благоустройству и жилищный комитет отчитались вице-губернатору Санкт-Петербурга Николаю Бондаренко о работе по ликвидации последствий циклона, прошедшего над городом. Ночью улицы чистили 1010 машин, около 80 самосвалов вывозили снег. Остановки общественного транспорта и непростые для механизированной техники участки очищали вручную 412 дворников.

«В результате за ночь дорожными службами переметена вся проезжая часть и большая часть тротуаров. Также к утру выполнен значительный объем работ по очистке улично-дорожной сети от осадков, с городских дорог вывезено 4213 куб. м снега. После чего противогололедными материалами повторно обработаны все улицы города, израсходовано 3876 тонн песко-соляной смеси, — отмечается в сообщении. — Днем дорожные предприятия продолжат работу и задействуют также более 1000 единиц техники и 90 самосвалов для вывоза снега, 1169 работников ручного труда».