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Житель Петербурга назвал нападение на педиатра необходимой обороной. Суд не отпустил его к семье

Невский районный суд Петербурга изолировал от общества мужчину, который использовал перцовый баллончик против врача-педиатра. Следствие уверено, что на свободе молодой отец может и повторить.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 января, 33-летний Ярослав Крамской заключён под стражу до 18 марта. На аресте настаивал следователь, который полагает, что жена и ребёнок не удержат в Петербурге обвиняемого в хулиганстве, и мужчину без регистрации предстоит догонять в Архангельской области, где осталась почти вся родня. Кроме того, он будто бы может угрожать потерпевшей и свидетелям.

Сам Крамской настаивал, что супругу и ребёнка, которые находятся на его иждивении, не бросит. Он предприниматель, раньше проблем с законом не имел и в конфликте с врачом детской поликлиники № 73, как уверяет, действовал в пределах необходимой обороны.

Так он назвал струю перцового газа, которую распылил в лицо педиатру. Согласно материалам дела, женщина упала и в результате получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб затылка, травмы шейного отдела позвоночника. В списке травм изначально также был ожог роговицы.

Крамской свою вину не признаёт. Молодой отец и врач-педиатр поскандалили 18 января в кабинете детской поликлиники на Караваевской. О причинах конфликта обе стороны предпочли не распространяться, однако супруга обвиняемого кратко прокомментировал «Фонтанке» случившееся.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Слава Богу, что Крамской не собачник - в этой среде каждый второй отмороженный психопат.
Brevnault
Я ей давеча и говорю: у меня насморк. А она - пасть, пасть!
Путин Лутин
Ну он не прав, конечно! Распылять газ в поликлинике не айс. Но очень интересно, что такого вытворила это врачиха такого? Все мы знаем какими мерзкими бывают эти бочкообразные климаксные бабищи. Иногда так и хочется в рожу дать, но сдерживамся же. Можно же наорать там как следует..
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