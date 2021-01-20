Житель Петербурга назвал нападение на педиатра необходимой обороной. Суд не отпустил его к семье

Невский районный суд Петербурга изолировал от общества мужчину, который использовал перцовый баллончик против врача-педиатра. Следствие уверено, что на свободе молодой отец может и повторить.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 января, 33-летний Ярослав Крамской заключён под стражу до 18 марта. На аресте настаивал следователь, который полагает, что жена и ребёнок не удержат в Петербурге обвиняемого в хулиганстве, и мужчину без регистрации предстоит догонять в Архангельской области, где осталась почти вся родня. Кроме того, он будто бы может угрожать потерпевшей и свидетелям.
Сам Крамской настаивал, что супругу и ребёнка, которые находятся на его иждивении, не бросит. Он предприниматель, раньше проблем с законом не имел и в конфликте с врачом детской поликлиники № 73, как уверяет, действовал в пределах необходимой обороны.
Так он назвал струю перцового газа, которую распылил в лицо педиатру. Согласно материалам дела, женщина упала и в результате получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб затылка, травмы шейного отдела позвоночника. В списке травм изначально также был ожог роговицы.
Крамской свою вину не признаёт. Молодой отец и врач-педиатр поскандалили 18 января в кабинете детской поликлиники на Караваевской. О причинах конфликта обе стороны предпочли не распространяться, однако супруга обвиняемого кратко прокомментировал «Фонтанке» случившееся.