Житель Петербурга назвал нападение на педиатра необходимой обороной. Суд не отпустил его к семье

Невский районный суд Петербурга изолировал от общества мужчину, который использовал перцовый баллончик против врача-педиатра. Следствие уверено, что на свободе молодой отец может и повторить.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 20 января, 33-летний Ярослав Крамской заключён под стражу до 18 марта. На аресте настаивал следователь, который полагает, что жена и ребёнок не удержат в Петербурге обвиняемого в хулиганстве, и мужчину без регистрации предстоит догонять в Архангельской области, где осталась почти вся родня. Кроме того, он будто бы может угрожать потерпевшей и свидетелям.