Петербуржец, подозреваемый в нападении на педиатра, стал фигурантом уголовного дела. Его жена дала комментарий

Полиция возбудила уголовное дело после нападения петербуржца на педиатра в детской поликлинике № 73 в Невском районе. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«После конфликта, произошедшего между агрессивным посетителем и 58-летней женщиной-педиатром в детской поликлинике на Караваевской улице, следственным отделом УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала об этой истории. Она произошла 18 января. 33-летний отец и врач-педиатр повздорили, перебранка завершилась рукоприкладством и распылением перцового баллончика. В итоге женщина была госпитализирована с травмой головы и ожогом роговицы. Подозреваемый задержан.