Петербуржец, подозреваемый в нападении на педиатра, стал фигурантом уголовного дела. Его жена дала комментарий

Полиция возбудила уголовное дело после нападения петербуржца на педиатра в детской поликлинике
«После конфликта, произошедшего между агрессивным посетителем и 58-летней женщиной-педиатром в детской поликлинике на Караваевской улице, следственным отделом УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» писала об этой истории. Она произошла 18 января. 33-летний отец и врач-педиатр повздорили, перебранка завершилась рукоприкладством и распылением перцового баллончика. В итоге женщина была госпитализирована с травмой головы и ожогом роговицы. Подозреваемый задержан.
Обе стороны предпочли хранить молчание. «Фонтанка» запросила комментарии у комитета по здравоохранению, главного врача детской поликлиники, но до сих пор не получила ответ. Супруга подозреваемого сути конфликта не раскрыла.
«Напишу пока лишь одно: такого врача с такой боевой подготовкой, и театральными талантами, и варварским отношением видим впервые. А защищать честь белого халата ей необходимо по долгу службы», — сказала она корреспонденту издания.