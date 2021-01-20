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Петербуржец, подозреваемый в нападении на педиатра, стал фигурантом уголовного дела. Его жена дала комментарий

Полиция возбудила уголовное дело после нападения петербуржца на педиатра в детской поликлинике № 73 в Невском районе. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«После конфликта, произошедшего между агрессивным посетителем и 58-летней женщиной-педиатром в детской поликлинике на Караваевской улице, следственным отделом УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала об этой истории. Она произошла 18 января. 33-летний отец и врач-педиатр повздорили, перебранка завершилась рукоприкладством и распылением перцового баллончика. В итоге женщина была госпитализирована с травмой головы и ожогом роговицы. Подозреваемый задержан.

Обе стороны предпочли хранить молчание. «Фонтанка» запросила комментарии у комитета по здравоохранению, главного врача детской поликлиники, но до сих пор не получила ответ. Супруга подозреваемого сути конфликта не раскрыла.

«Напишу пока лишь одно: такого врача с такой боевой подготовкой, и театральными талантами, и варварским отношением видим впервые. А защищать честь белого халата ей необходимо по долгу службы», — сказала она корреспонденту издания.

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Комментарии (6)

Centurion
Пока таких "распылителей" и "воспитателей", типа "Яжмать" или "Яжотец" не начнут сажать на полгода - год, череда таких историй не прекратиться. И так уже нет ни врачей, ни медсестер.
walker_5e4cd299a1c68
С такой подготовкой, это с какой? Подводные котики? Женщине 58 лет вроде.
Ждем видео короче, если будет, пока фигня какая-то.
ничего не понятно но очень интересно (С)
Cashmare
педиатр - ниндзя, владеет искусством дим мак?
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