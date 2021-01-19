Полиция Петербурга разбирается в конфликте молодого папы и педиатра. У врача ожог роговицы после струи перцового газа и травма головы

Полиция выясняет обстоятельства конфликта в детском медучреждении, в котором пострадал врач-педиатр. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Инцидент в детской поликлинике № 73 на Караваевской улице произошёл накануне. Прибывшие по адресу полицейские установили, что между 58-летней женщиной-педиатром и 33-летним посетителем вспыхнул конфликт, в ходе которого последний нанес врачу травмы и распылил перцовый баллончик, сообщают в ГУ МВД.

В итоге потерпевшая была госпитализирована. Коллеги диагностировали у нее травмы головы и ожог глаза. Гражданин был доставлен в отдел полиции для разбирательства, где в отношении него составлен протокол по статье о мелком хулиганстве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.