Джо Байден, которого 20 января ждет инаугурация на пост президента США, прибыл в Капитолий. Об этом сообщает CNN.
Байден вместе с супругой Джилл поднялись по ступеням здания конгресса США, которое в начале января штурмовали сторонники Трампа. Их сопровождала Камала Харриса — она займет должность вице-президента США в аппарате Байдена.
Как ожидается, Байден принесет присягу в полдень по местному времени (20:00 мск), Харрис — в 19:15.
В Вашингтон стекаются и именитые гости. Среди них заметили бывшего президента США Барака Обаму, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а также певицу Леди Гага. Она споет гимн на инаугурации.
45-й президент США Дональд Трамп, вопреки традиции, не будет присутствовать на церемонии. Он покинул Белый дом и попрощался со своими поклонниками на авиабазе «Эндрюс».