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Джо Байден прибыл в Капитолий, где примет присягу. Гимн споет Леди Гага

Фото: кадр из трансляции CNN

Джо Байден, которого 20 января ждет инаугурация на пост президента США, прибыл в Капитолий. Об этом сообщает CNN.

Байден вместе с супругой Джилл поднялись по ступеням здания конгресса США, которое в начале января штурмовали сторонники Трампа. Их сопровождала Камала Харриса — она займет должность вице-президента США в аппарате Байдена.

Как ожидается, Байден принесет присягу в полдень по местному времени (20:00 мск), Харрис — в 19:15.

В Вашингтон стекаются и именитые гости. Среди них заметили бывшего президента США Барака Обаму, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а также певицу Леди Гага. Она споет гимн на инаугурации.

45-й президент США Дональд Трамп, вопреки традиции, не будет присутствовать на церемонии. Он покинул Белый дом и попрощался со своими поклонниками на авиабазе «Эндрюс».

Фото: кадр из трансляции CNN

13 января палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Его сторонники, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Если сенат (верхняя палата американского парламента) утвердит импичмент, Трамп никогда больше не сможет баллотироваться на пост президента США.

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Комментарии (7)

262126571
Эта гага - это олицетворение всего наихудшего, что есть в современной человеческой цивилизации.
SERGEY111
Вот вам и разница между бывшими кандидатами - у одного гага только поёт а у другого ещё бы и сыграла .
baddancer
А есть фото Джилл без маски? А лучше видео.
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