Сотни участников митинга в поддержку Дональда Трампа в Вашингтоне прорвались через металлические ограждения возле здания Капитолия, где утверждают итоги выборов президента США. Об этом 6 января пишет The Washington Post.

Полицейские не смогли сдержать волну протестующих, однако на подступе к ступеням Капитолия их все же остановили. В здание митингующие попасть не смогли, нескольких человек задержала полиция.



В Капитолии началось заседание Конгресса — его члены должны официально подсчитать голоса коллегии выборщиков и утвердить избранного президента, демократа Джо Байдена. С этим согласны не все республиканцы, а сам Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что не признает свое поражение и «никогда не сдастся». В Конгрессе уже высказали первые возражения против утверждения итогов выборов, после этого вице-президент США Майк Пенс объявил, что заседание прекращается. Палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование.

