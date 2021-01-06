FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -8
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Сторонники Трампа прорвались к Капитолию, где Конгресс утверждает итоги выборов президента США

Сотни участников митинга в поддержку Дональда Трампа в Вашингтоне прорвались через металлические ограждения возле здания Капитолия, где утверждают итоги выборов президента США. Об этом 6 января пишет The Washington Post.

Полицейские не смогли сдержать волну протестующих, однако на подступе к ступеням Капитолия их все же остановили. В здание митингующие попасть не смогли, нескольких человек задержала полиция.

В Капитолии началось заседание Конгресса — его члены должны официально подсчитать голоса коллегии выборщиков и утвердить избранного президента, демократа Джо Байдена. С этим согласны не все республиканцы, а сам Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что не признает свое поражение и «никогда не сдастся». В Конгрессе уже высказали первые возражения против утверждения итогов выборов, после этого вице-президент США Майк Пенс объявил, что заседание прекращается. Палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

kоt-obormot
Ну значит опять для местных дураков все подорожает.
nikname
"Скоро всей вашей Америке кирдык!" (с)
bluxer
Душой я с вами, друзья!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний