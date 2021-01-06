Сотни участников митинга в поддержку Дональда Трампа в Вашингтоне прорвались через металлические ограждения возле здания Капитолия, где утверждают итоги выборов президента США. Об этом 6 января пишет The Washington Post.
Hundreds of Trump supporters have stormed the barricades at the back of the Capitol and are marching toward the building. pic.twitter.com/68nB7QyiP9— Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021
Полицейские не смогли сдержать волну протестующих, однако на подступе к ступеням Капитолия их все же остановили. В здание митингующие попасть не смогли, нескольких человек задержала полиция.
В Капитолии началось заседание Конгресса — его члены должны официально подсчитать голоса коллегии выборщиков и утвердить избранного президента, демократа Джо Байдена. С этим согласны не все республиканцы, а сам Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что не признает свое поражение и «никогда не сдастся». В Конгрессе уже высказали первые возражения против утверждения итогов выборов, после этого вице-президент США Майк Пенс объявил, что заседание прекращается. Палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут голосование.