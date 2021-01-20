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«Надеюсь, они не поднимут вам налоги. А если поднимут, я вас предупреждал». Трамп попрощался со своими поклонниками

Фото: кадр из трансляции CNN

Президент США Дональд Трамп, заканчивающий свою работу на этом посту, попрощался со своими поклонниками на авиабазе «Эндрюс». На выходе из вертолета его сопровождал артиллерийский салют. Прямую трансляцию 20 января ведет C-SPAN.

Подводя итоги своего президентского срока, Трамп особо отметил налоговую реформу. «Надеюсь, они не поднимут вам налоги. А если поднимут, я вас предупреждал», — пошутил он.

Трамп заявил, что занимать президентский пост для него было самой большой честью и привилегией. После чего его речь прервали крики поклонников: «Спасибо, Трамп!» «Всего хорошего, скоро увидимся», — попрощался президент.

Церемония инаугурации, согласно плану, начнётся 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск). В Вашингтон прибудут 25 тысяч бойцов нацгвардии.

Накануне Трамп выступил с прощальным обращением, в котором признал новую администрацию и отметил, что молится за ее успех.

Фото: кадр из трансляции CNN

13 января палата представителей США проголосовала за импичмент действующему президенту. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Его сторонники, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

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