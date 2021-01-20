Президент США Дональд Трамп, заканчивающий свою работу на этом посту, попрощался со своими поклонниками на авиабазе «Эндрюс». На выходе из вертолета его сопровождал артиллерийский салют. Прямую трансляцию 20 января ведет C-SPAN.



Подводя итоги своего президентского срока, Трамп особо отметил налоговую реформу. «Надеюсь, они не поднимут вам налоги. А если поднимут, я вас предупреждал», — пошутил он.