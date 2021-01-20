Президент США Дональд Трамп, заканчивающий свою работу на этом посту, попрощался со своими поклонниками на авиабазе «Эндрюс». На выходе из вертолета его сопровождал артиллерийский салют. Прямую трансляцию 20 января ведет C-SPAN.
Подводя итоги своего президентского срока, Трамп особо отметил налоговую реформу. «Надеюсь, они не поднимут вам налоги. А если поднимут, я вас предупреждал», — пошутил он.
Трамп заявил, что занимать президентский пост для него было самой большой честью и привилегией. После чего его речь прервали крики поклонников: «Спасибо, Трамп!» «Всего хорошего, скоро увидимся», — попрощался президент.
Церемония инаугурации, согласно плану, начнётся 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск). В Вашингтон прибудут 25 тысяч бойцов нацгвардии.
Накануне Трамп выступил с прощальным обращением, в котором признал новую администрацию и отметил, что молится за ее успех.