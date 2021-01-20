В прокуратуре оценили дело об истязании детей в детском саду Петербурга. Воспитателей защищают родители

В прокуратуре Петербурга рассмотрели заявление родителей детского сада № 19 Приморского района, где воспитателей заподозрили в истязании детей.
«Оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет», — прокомментировали «Фонтанке» результаты рассмотрения обращения в ведомстве 20 января.
Родители встали на сторону воспитателей детского сада № 19 Приморского района и попросили оценить обоснованность уголовного дела об истязании.
В учреждении разразился скандал, после того, как в правоохранительные органы обратилась петербурженка, которая уверяла, что её четырёхлетний ребёнок подвергся унизительной процедуре. Воспитательницы без особой надобности якобы трогали его за попу. Группа родителей сочла данную информацию выдумкой. Однако в учреждении началась проверка, а Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании.