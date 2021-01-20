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«Наступил 37-й год». Юлия Навальная уверена, что её «караулят» полицейские

Подозрительный автомобиль на протяжении суток наблюдает из окна квартиры жена оппозиционера Алексея Навального Юлия. Она уверена, что в салоне люди в погонах.

Тёмный автомобиль Юлия Навальная 19 января показала в своём инстаграме 19 января. По её словам, машина, в которой как будто находятся люди, стоит возле дома в Москве уже сутки. Сомнений в том, кто именно греется внутри, у неё нет.

«Это меня караулят оперативные сотрудники полиции. Ну а чему удивляться — вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания «троек», теперь — что они преследуют меня как жену врага народа. Наступил 37-й год, а мы и не заметили», — пишет она.

Оппозиционер 13 января заявил, что намерен вернуться в Россию из Германии, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещала предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. В Москве Навального задержали 17 января сразу после прилета из Берлина.

На следующий день суд арестовал Навального на 30 суток во время выездного заседания в УВД. Он находится в СИЗО «Матросская тишина» — пока один в трёхместной камере карантина.

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Комментарии (11)

Alex_D
Нам, значит, тоже решили Чухановскую сделать
KED
То что Леха ехал домой с планом, даже сомнений не было. Но то, что он сделал достойно 20 баллов из пяти. Нам всем нужно сплотиться против нечисти и бороться, как это делают беларусы. Иначе наши дети будут жить в нищете и беззаконии, другого варианта нет. Вообще нет.
Юра Алекс
УДАЧИ и терпения!
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