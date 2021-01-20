Подозрительный автомобиль на протяжении суток наблюдает из окна квартиры жена оппозиционера Алексея Навального Юлия. Она уверена, что в салоне люди в погонах.



Тёмный автомобиль Юлия Навальная 19 января показала в своём инстаграме 19 января. По её словам, машина, в которой как будто находятся люди, стоит возле дома в Москве уже сутки. Сомнений в том, кто именно греется внутри, у неё нет.