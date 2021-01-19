Любителю копить штрафы ГИБДД в Петербурге пришлось избавиться от «коллекции» ради продажи машины. Не в первый раз

Злостному нарушителю ПДД в Петербурге пришлось погасить накопленные штрафы ГИБДД, чтобы продать свой автомобиль. Он успел напревышать скорость более чем на 70 тысяч рублей.
Как сообщает 19 января пресс-служба УФССП по Петербургу, судебным приставам Приморского района поступили документы о взыскании с 34-летнего петербуржца 105 штрафов ГИБДД на общую сумму 70,5 тысяч рублей. Автомобилист регулярно игнорировал скоростной режим — большинство нарушений было зафиксировано Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений.
Оплачивать штрафы мужчина не торопился и обратился к приставам только после неудачной попытки продать машину. Оказалось, что сделка сорвалась из-за запрета на регистрационные действия с автомобилем, вынесенного приставом. Осознав, что без оплаты долгов машину ему не продать, петербуржец в тот же день нашел нужную сумму и полностью погасил задолженности.
Ранее лихача уже привлекали к административной ответственности, отмечают в ведомстве. На его счету в общей сложности почти 200 принудительно погашенных штрафов ГИБДД на общую сумму более 123 тысяч рублей.