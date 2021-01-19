Люди в камуфляже утром 19 января пришли в здание единого центра документов на улице Красного Текстильщика. Посетителей, записанных на прием, пустили только на порог.
Читатели «Фонтанки» сообщают, что оперативные мероприятия проходили около 10 утра в здании центра на улице Красного Текстильщика, 10–12 Д. Предположительно, речь идет о помещениях миграционного отдела и службы подготовки документов. Люди в униформе с надписью «ФСБ» блокировали проходы, а прием посетителей был прекращен. В первые полчаса были отключены лифты в здании. Люди в камуфляже ходили с ломами и болгарками. Работники окон по приему документов рассажены в зале для посетителей.
К 11:20 все мероприятия были закончены. Центр вернулся к нормальному режиму работы, в чем убедился корреспондент «Фонтанки».
По предварительной информации, мероприятия проводились в рамках расследования дела о незаконной миграции. Силовики искали документы, важные для расследования. Информации о том, что кто-то был задержан после обысков, пока нет.
Оперативно получить комментарии от УФСБ и ЕЦД не удалось.