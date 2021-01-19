Люди в камуфляже утром 19 января пришли в здание единого центра документов на улице Красного Текстильщика. Посетителей, записанных на прием, пустили только на порог.



Читатели «Фонтанки» сообщают, что оперативные мероприятия проходили около 10 утра в здании центра на улице Красного Текстильщика, 10–12 Д. Предположительно, речь идет о помещениях миграционного отдела и службы подготовки документов. Люди в униформе с надписью «ФСБ» блокировали проходы, а прием посетителей был прекращен. В первые полчаса были отключены лифты в здании. Люди в камуфляже ходили с ломами и болгарками. Работники окон по приему документов рассажены в зале для посетителей.