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Вместо фото на паспорт — карточка с людьми в камуфляже. Единый центр документов в Петербурге утром был закрыт из-за обысков

Люди в камуфляже утром 19 января пришли в здание единого центра документов на улице Красного Текстильщика. Посетителей, записанных на прием, пустили только на порог.

Читатели «Фонтанки» сообщают, что оперативные мероприятия проходили около 10 утра в здании центра на улице Красного Текстильщика, 10–12 Д. Предположительно, речь идет о помещениях миграционного отдела и службы подготовки документов. Люди в униформе с надписью «ФСБ» блокировали проходы, а прием посетителей был прекращен. В первые полчаса были отключены лифты в здании. Люди в камуфляже ходили с ломами и болгарками. Работники окон по приему документов рассажены в зале для посетителей.

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей
Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей
Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей

К 11:20 все мероприятия были закончены. Центр вернулся к нормальному режиму работы, в чем убедился корреспондент «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

По предварительной информации, мероприятия проводились в рамках расследования дела о незаконной миграции. Силовики искали документы, важные для расследования. Информации о том, что кто-то был задержан после обысков, пока нет.

Оперативно получить комментарии от УФСБ и ЕЦД не удалось.

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Комментарии (9)

***_555
Прикрыть пора этих посредников-дармоедов. И заставить нормально работать госслужащих.
nuga
А если от испуга-медвежья болезнь,а в туалеты они тоже не пускают.Ходи в памперсах в госучреждения.Одни облавы.Маски шоу раньше были у бизнесменов,а теперь в самой госсистеме.
gencon
Наследили сильно, пытаются подтереть за собой. Ждём новое расследование болгарина, говорил, что там все очень плохо с нашими спецслужбами совсем. После таких залетов, их даже сторожами не возьмут в ФБК
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