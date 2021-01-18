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В Германии хотят обязать всех жителей носить респираторы FFP2. Начнут с Баварии

Требование носить респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 во время поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов вступило в силу в Баварии, которая является крупнейшей федеральной землей Германии. Об этом 18 января пишет The Guardian.

Издание отмечает, что до 24 января за соблюдением нового требования следить не станут, а также оно не касается водителей автобусов, билетных контролеров и детей в возрасте до 15 лет. При этом, подобные респираторы стоят дороже обычных масок и цена за штуку доходит до пяти евро.

Канцлер Германии Ангела Меркель 19 января проведет встречу с главами 16 федеральных земель, на которой обсудят, возможно ли обязать носить такие респираторы всех жителей страны, добавляет The Local. Аналогичные меры с 25 января будут действовать в Австрии.

Ранее власти Саксонии заявили, что планируют создать в Дрездене государственный центр «принудительного проживания» для неоднократных нарушителей карантина и ковид-диссидентов.

В начале января Германия продлила до конца месяца действующие ограничения и ужесточила их. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила позже продлить локдаун до Пасхи.

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Комментарии (18)

Znatok78
Так, глядишь, скоро Бухенвальд и Дахау снова начнут принимать новых посетителей: на сей раз ковид-диссидентов.
old_rat
В Леруа в ноябре-декабре простенькие ффп2 были по 63 руб. за штуку, в Максидоме раза в три дороже, но красивше.
Darell
А смысл в простых масках?! Только не заразить окружающих!Респиратор может работать в обе стороны, особенно бесклапанный. Только и его нужно применять с умом. Понимаю понимаю - в России непривычно заботиться об окружающих, да и о себе тоже. А в Германии вы не отвертитесь, если какие-то нормы официально ввели - вакцинация без вариантов, если изоляция , то для всех и серьезные штрафы, не выборочные, на кого "глаз ляжет" . Так и достигается порядок, а не милыми уговорами.
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