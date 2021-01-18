В Германии хотят обязать всех жителей носить респираторы FFP2. Начнут с Баварии

Требование носить респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 во время поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов вступило в силу в Баварии, которая является крупнейшей федеральной землей Германии. Об этом 18 января пишет The Guardian.



Издание отмечает, что до 24 января за соблюдением нового требования следить не станут, а также оно не касается водителей автобусов, билетных контролеров и детей в возрасте до 15 лет. При этом, подобные респираторы стоят дороже обычных масок и цена за штуку доходит до пяти евро.