В Германии откроют «тюрьму для ковид-диссидентов»

Власти Саксонии (федеральная земля в составе ФРГ) планируют создать в Дрездене государственный центр «принудительного проживания». Как пишет 15 января Bild, это «тюрьма» для неоднократных нарушителей карантина и ковид-диссидентов.

Информацию подтверждают местные власти. Предполагается, что для этих целей переоборудуют здание, где раньше временно размещали просителей убежища.

Сначала тем, кто отказывается соблюдать карантин, будут направлять предупреждение, следующей мерой будет штраф, а в дальнейшем при подобных нарушениях будут отправлять в «коронавирусную тюрьму» — после соответствующего постановления суда.

