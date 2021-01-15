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В Германии откроют «тюрьму для ковид-диссидентов»

Власти Саксонии (федеральная земля в составе ФРГ) планируют создать в Дрездене государственный центр «принудительного проживания». Как пишет 15 января Bild, это «тюрьма» для неоднократных нарушителей карантина и ковид-диссидентов.

Информацию подтверждают местные власти. Предполагается, что для этих целей переоборудуют здание, где раньше временно размещали просителей убежища.

Сначала тем, кто отказывается соблюдать карантин, будут направлять предупреждение, следующей мерой будет штраф, а в дальнейшем при подобных нарушениях будут отправлять в «коронавирусную тюрьму» — после соответствующего постановления суда.

Ранее, весной 2020 года министр здравоохранения Петра Кеппинг предлагала разместить нарушителей карантина в психиатрических больницах, но эти планы были отвергнуты

В начале января Германия продлила до конца месяца действующие ограничения и ужесточила их. Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила позже продлить локдаун до Пасхи.

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Комментарии (3)

K_Lutsky
Ковид-диссиденты, ау) Ваш либеральный запад с такими как Вы не церемонится. И где после этого демократия?)
265027971
а мне нравится эта новая нормальность!
Тень Отца
ну что же - у них богатая история "государственных центров «принудительного проживания»"
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