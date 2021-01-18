Минск лишили чемпионата мира по хоккею

Столица Белоруссии осталась без чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 18 января, со ссылкой на собственные источники.
Этот вопрос был решен в понедельник на специальном заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF). Куда будет перенесен турнир — пока не уточняется.
ЧМ-2021 должен был пройти в Минске с 21 мая по 6 июня. О переносе чемпионата мира заговорили после того, как представители сразу нескольких национальных хоккейных федераций высказались за возможный бойкот белорусской части турнира. Причиной для этого послужила напряженная обстановка внутри Белоруссии и действия местных властей по подавлению акций оппозиции.
Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил Минск, где обнялся с президентом Александром Лукашенко. После этого ему пришлось извиняться.
Давление на IIHF усилилось после того, как ряд крупнейших спонсоров заявили о своем нежелании продолжать сотрудничество с организацией в случае проведения чемпионата мира в Белоруссии.