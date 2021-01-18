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Минск лишили чемпионата мира по хоккею

Столица Белоруссии осталась без чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 18 января, со ссылкой на собственные источники.

Этот вопрос был решен в понедельник на специальном заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF). Куда будет перенесен турнир — пока не уточняется.

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске с 21 мая по 6 июня. О переносе чемпионата мира заговорили после того, как представители сразу нескольких национальных хоккейных федераций высказались за возможный бойкот белорусской части турнира. Причиной для этого послужила напряженная обстановка внутри Белоруссии и действия местных властей по подавлению акций оппозиции.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил Минск, где обнялся с президентом Александром Лукашенко. После этого ему пришлось извиняться.

Давление на IIHF усилилось после того, как ряд крупнейших спонсоров заявили о своем нежелании продолжать сотрудничество с организацией в случае проведения чемпионата мира в Белоруссии.

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Комментарии (8)

Antuan Rokanten
В общем-то ожидаемо. Действительно, Белоруссия сейчас не самое подходящее место для проведения международных соревнований.
NtSm
А почему все молчат про нарушение всех свобод в США? Там 5 человек прикончили. Им все можно? Потому что они богатые и наглые?
Oleg_I
Теперь можно и про 2023 вспомнить. Питеру подготовиться.
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