Минск лишили чемпионата мира по хоккею

Столица Белоруссии осталась без чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 18 января, со ссылкой на собственные источники.



Этот вопрос был решен в понедельник на специальном заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF). Куда будет перенесен турнир — пока не уточняется.

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске с 21 мая по 6 июня. О переносе чемпионата мира заговорили после того, как представители сразу нескольких национальных хоккейных федераций высказались за возможный бойкот белорусской части турнира. Причиной для этого послужила напряженная обстановка внутри Белоруссии и действия местных властей по подавлению акций оппозиции.