Спонсировать чемпионат мира в Минске отказался и один из старейших партнеров турнира. Президент ИИХФ уже не так уверен в проведении турнира в Белоруссии

«Мы большие поклонники хоккея. Škoda Auto гордится партнерством с чемпионатом мира по хоккею на протяжении 28 лет. Но мы также уважаем и поддерживаем все действующие правила по защите прав человека как фундаментальное и общее требование во всем мире. Škoda откажется от спонсорства ЧМ-2021, если подтвердится, что Беларусь будет принимать это соревнование», — говорится в заявлении компании в официальном инстаграме.

Уже второй крупный спонсор за день заявил о своем желании отказаться от сотрудничества с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) в случае проведения чемпионата мира — 2021 в Минске. Вслед за Nivea Men ультиматум 16-го января поставила и компания Škoda.

Президент ИИХФ Рене Фазель, ранее заявивший, что проведению чемпионата мира в Минске ничего не угрожает, в последнем интервью немецкому изданию Sportschau.de уже не был так уверен в этом.

«Возможен ли чемпионат мира в Беларуси? Очень сложно, очень сложно. Я мог бы сказать, что должно случиться чудо. Мы, конечно, не примем такое важное решение на эмоциях. Мне все еще нужен небольшой отдых. Хорст Лихтнер (генеральный секретарь ИИХФ. — Прим. ред.) еще должен провести анализ потенциального плана Б», — заявил Фазель.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

О переносе чемпионата мира заговорили после того, как представители сразу нескольких национальных хоккейных федераций высказались за возможный бойкот белорусской части турнира. Причиной для этого послужила напряженная обстановка внутри Белоруссии и действия местных властей по подавлению акций оппозиции.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил Минск, где обнялся с президентом Александром Лукашенко. После этого ему пришлось извиняться.