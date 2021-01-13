Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, где должен пройти чемпионат мира в 2021 году. В интервью швейцарскому радио SRF Swiss Radio в среду, 13 января, спортивному чиновнику пришлось, в частности, ответить на вопрос: «Было ли ошибкой обнять автократа?»

«Бывает так, что картинка говорит больше, чем тысяча слов. Целью поездки было провести важное обсуждение с Лукашенко ЧМ в Минске. У меня уже 20 лет хорошие отношения с Лукашенко — мы раньше вместе играли в хоккей, много контактировали, в том числе в 2014 году. ИИХФ хотела воспользоваться возможностью для открытого разговора с Лукашенко. Мне жаль, если то фото (объятия с Лукашенко. — Прим. ред .) интерпретируют так, будто я принимаю события и репрессии в Белоруссии. Но я хотел использовать особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Чтобы чемпионат мира вел к своеобразному примирению власти и оппозиции. Получилось немного глупо, мне тоже неловко», — признался Фазель.

По словам президента ИИХФ, его единственной целью было попытаться убедить президента Лукашенко, что чемпионатом мира можно послать сигнал: действующая власть ищет диалога с оппозицией.



«Представьте, что мы отменяем ЧМ в Беларуси. Это как-то изменит ситуацию в стране? Конечно, нет. Лукашенко сам говорил, что хочет изменить Конституцию, что он готов провести новые выборы. И мы с ним дискутируем и пытаемся сделать что-нибудь хорошее. Должен признаться: в Минске немного играл с огнем. И мы немного обожглись. Теперь будет тяжело изменить это мнение. Чувствую ли я себя использованным? Нет, конечно, нет. Первый контакт был очень дружелюбным. Затем, когда мы обозначили проблемы во время обсуждения, все стало очень эмоционально. С такими людьми обычно очень сложно разговаривать. Благодаря моим особым отношениям с Лукашенко мы смогли перейти к делу. Но в соцсетях очень быстро делают выводы из увиденного. И мне больно и ужасно жаль из-за этого», — добавил Фазель.



Встреча Фазеля и Лукашенко состоялась в минувший понедельник, 11 января. По ее итогам президента ИИХФ осудили многие европейские политики. В частности, член Европейского парламента Павел Теличка заявил, что Рене Фазель — «позор хоккея».

