FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -7
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Nivea не будет спонсировать ЧМ-2021, если он пройдет в Минске

Nivea Men откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею — 2021, если он пройдет в Минске. Об этом компания заявила в ответ на вопрос одного из подписчиков в своем официальном инстаграме.

«Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на текущую ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Беларуси. Мы уже проинформировали ИИХФ о нашем решении и будем внимательно следить за обсуждениями», — написал представитель официального аккаунта Nivea Men.

Чемпионат мира по хоккею — 2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.

О переносе чемпионата мира заговорили после того, как представители сразу нескольких национальных хоккейных федераций высказались за возможный бойкот белорусской части турнира. Причиной для этого послужила напряженная обстановка внутри Белоруссии и действия местных властей по подавлению акций оппозиции.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил Минск, где обнялся с президентом Александром Лукашенко. После этого ему пришлось извиняться.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний