Nivea не будет спонсировать ЧМ-2021, если он пройдет в Минске

Nivea Men откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею — 2021, если он пройдет в Минске. Об этом компания заявила в ответ на вопрос одного из подписчиков в своем официальном инстаграме.
«Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на текущую ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Беларуси. Мы уже проинформировали ИИХФ о нашем решении и будем внимательно следить за обсуждениями», — написал представитель официального аккаунта Nivea Men.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.
О переносе чемпионата мира заговорили после того, как представители сразу нескольких национальных хоккейных федераций высказались за возможный бойкот белорусской части турнира. Причиной для этого послужила напряженная обстановка внутри Белоруссии и действия местных властей по подавлению акций оппозиции.
Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель посетил Минск, где обнялся с президентом Александром Лукашенко. После этого ему пришлось извиняться.