Nivea не будет спонсировать ЧМ-2021, если он пройдет в Минске

Nivea Men откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею — 2021, если он пройдет в Минске. Об этом компания заявила в ответ на вопрос одного из подписчиков в своем официальном инстаграме.



«Nivea Men выступает за уважение, единство и против всех форм дискриминации и насилия. Глядя на текущую ситуацию, мы решили, что Nivea Men не будет спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если будет подтверждено, что он пройдет в Беларуси. Мы уже проинформировали ИИХФ о нашем решении и будем внимательно следить за обсуждениями», — написал представитель официального аккаунта Nivea Men.