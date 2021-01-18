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В Петербурге задержанную перед поездкой в Москву активистку выпустили на свободу

В Петербурге 18 января на свободу выпустили активистку Александру Шашок, которую задержали накануне ее поездки в Москву на встречу оппозиционера Алексея Навального. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ее защитник Владимир Василенко. Суд над девушкой перенесли на 26 января.

Утром 18 января Шашок доставили в Куйбышевский районный суд города, однако заседание перенеслось. Как пояснил ее защитник, в отношении активистки составили протокол по 0.2 ч.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления»).

«По версии сотрудников полиции, Александра проводила групповой пикет с нарушением расстояния 50 метров». — пояснил «Фонтанке» Василенко.

Активистку задержали утром 16 января при выходе из дома. Сотрудников полиции интересовало участие Шашок в прошлогодней акции в поддержку протестов в Хабаровске.

Оппозиционер 13 января заявил, что он намерен вернуться в Россию, несмотря на предостережения от Михаила Ходорковского и Евгения Чичваркина. Федеральная служба исполнения наказаний подала иск в московский суд о замене условного срока Навального на реальный. ФСИН пообещал предпринять «все действия» для задержания оппозиционного политика. После прибытия в Москву Навального задержали в аэропорту. Ночь он провел в отделе полиции Химок. На следующий день пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и адвокат Вадим Кобзев заявили о подготовке судебного заседания прямо в здании УВД.

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Комментарии (1)

dragvs
"Александра проводила групповой пикет с нарушением расстояния 50 метров" - по улице маршировать строго по одному?
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