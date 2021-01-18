В Петербурге задержанную перед поездкой в Москву активистку выпустили на свободу

В Петербурге 18 января на свободу выпустили активистку Александру Шашок, которую задержали накануне ее поездки в Москву на встречу оппозиционера Алексея Навального. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ее защитник Владимир Василенко. Суд над девушкой перенесли на 26 января.
Утром 18 января Шашок доставили в Куйбышевский районный суд города, однако заседание перенеслось. Как пояснил ее защитник, в отношении активистки составили протокол по 0.2 ч.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления»).
«По версии сотрудников полиции, Александра проводила групповой пикет с нарушением расстояния 50 метров». — пояснил «Фонтанке» Василенко.
Активистку задержали утром 16 января при выходе из дома. Сотрудников полиции интересовало участие Шашок в прошлогодней акции в поддержку протестов в Хабаровске.