В связи с возвращением Навального задержали 65 человек в Москве и Петербурге

По его данным , всего полиция увезла в отделения 65 человек в Москве и Петербурге, часть из них уже отпущены. Так, в столице из 58 — трое в Шереметьево и 55 — во Внуково, где собралось большинство встречающих. Среди них есть и журналисты (в том числе, Влад Докшин из «Новой газеты» и Иван Водопьянов из «Коммерсанта»). Последний, по данным «Коммерсанта», получил несколько ударов . Юрист признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь получила протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Издание «ОВД-инфо» подсчитало количество задержанных людей 17 января в связи с возвращением в Россию Алексея Навального.

В Петербурге из семи задержанных четверо смогли отправиться по своим делам после беседы с полицией ещё днём. Пикеты прошли у Гостиного двора.

Ранее вечером большинство сторонников Навального ожидало его прилёта в аэропорту Внуково, ближе ко времени прибытия территорию терминала зачистили от встречающих. Самолёт, однако, сделав петлю, в итоге приземлился в Шереметьево. Там оппозиционера задержали на паспортном контроле.