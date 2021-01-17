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В связи с возвращением Навального задержали 65 человек в Москве и Петербурге

Издание «ОВД-инфо» подсчитало количество задержанных людей 17 января в связи с возвращением в Россию Алексея Навального.

По его данным, всего полиция увезла в отделения 65 человек в Москве и Петербурге, часть из них уже отпущены. Так, в столице из 58 — трое в Шереметьево и 55 — во Внуково, где собралось большинство встречающих. Среди них есть и журналисты (в том числе, Влад Докшин из «Новой газеты» и Иван Водопьянов из «Коммерсанта»). Последний, по данным «Коммерсанта», получил несколько ударов. Юрист признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь получила протокол по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В Петербурге из семи задержанных четверо смогли отправиться по своим делам после беседы с полицией ещё днём. Пикеты прошли у Гостиного двора.

Ранее вечером большинство сторонников Навального ожидало его прилёта в аэропорту Внуково, ближе ко времени прибытия территорию терминала зачистили от встречающих. Самолёт, однако, сделав петлю, в итоге приземлился в Шереметьево. Там оппозиционера задержали на паспортном контроле.

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Комментарии (19)

Antipode
О господи! Откуда все эти хулители Алексея вылезли? Человека отравили, задержали ни за что, изолировали кучу народа, закрыли аэропорт, мобилизовали всех полицейских страны. За что? Чему вы радуетесь? Завтра могут прийти за вами...
Valera SPb
Этот "овальный" используется западными спецслужбами, как чурка, как ПОЛЕНО, которое бросают в топку антироссийского тепловоза в надежде, что извлечь из этого для себя пользу.
Там, за бугром он на.. никому не нужен! Отправляя этого уголовника в Россию они 100% знали, о его задержании, но тем не с кортежем отправили!
Ну что ж, пусть сидит американская подстилка! Целее, кстати, будет :)
Владислав М
Опять царская охранка бесчинствует.
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