Полиция задержала нескольких членов команды Алексея Навального, которые находились во Внуково в ожидании самолета из Берлина.



Видео задержания появилось в соцсетях в седьмом часу вечера 17 января. В автозак вместе с Любовью Соболь попали Руслан Шаведдинов, Илья Пахомов, Анастасия Кадетова и юрист ФБК Алексей Молокоедов. Сообщается о возможном задержании брата Алексея Навального — Олега, у которого с собой был билет в Уфу.

По данным «Новой газеты», задержан также активист Константин Котов и корреспондент издания Влад Докшин.