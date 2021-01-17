Полиция задержала нескольких членов команды Алексея Навального, которые находились во Внуково в ожидании самолета из Берлина.
Видео задержания появилось в соцсетях в седьмом часу вечера 17 января. В автозак вместе с Любовью Соболь попали Руслан Шаведдинов, Илья Пахомов, Анастасия Кадетова и юрист ФБК Алексей Молокоедов. Сообщается о возможном задержании брата Алексея Навального — Олега, у которого с собой был билет в Уфу.
По данным «Новой газеты», задержан также активист Константин Котов и корреспондент издания Влад Докшин.
Напомним, интерес силовиков к потенциальным участникам встречи Навального был ранее замечен и в Петербурге. Журналиста Давида Френкеля задержали у стойки регистрации в Пулково, внимание к нему объяснили наличием КУСП (запись в книге учета сообщений о правонарушениях), согласно которому он может быть участником или организатором массовых беспорядков. С этим же объяснением на другой рейс в столицу не пустили администратора telegram-канала «Агит Россия» Павла Иванкина и активистов незарегистрированной «Либертарианской партии России» Алексея Барича и Александра Края.