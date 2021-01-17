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Во Внуково задержана Любовь Соболь и представители команды Навального, которые встречали самолет

Полиция задержала нескольких членов команды Алексея Навального, которые находились во Внуково в ожидании самолета из Берлина.

Видео задержания появилось в соцсетях в седьмом часу вечера 17 января. В автозак вместе с Любовью Соболь попали Руслан Шаведдинов, Илья Пахомов, Анастасия Кадетова и юрист ФБК Алексей Молокоедов. Сообщается о возможном задержании брата Алексея Навального — Олега, у которого с собой был билет в Уфу.

По данным «Новой газеты», задержан также активист Константин Котов и корреспондент издания Влад Докшин.

Напомним, интерес силовиков к потенциальным участникам встречи Навального был ранее замечен и в Петербурге. Журналиста Давида Френкеля задержали у стойки регистрации в Пулково, внимание к нему объяснили наличием КУСП (запись в книге учета сообщений о правонарушениях), согласно которому он может быть участником или организатором массовых беспорядков. С этим же объяснением на другой рейс в столицу не пустили администратора telegram-канала «Агит Россия» Павла Иванкина и активистов незарегистрированной «Либертарианской партии России» Алексея Барича и Александра Края.

В субботу, 16 января, задержали девять активистов. Четверых непосредственно во время пикетов, Шашок припомнили октябрьскую акцию солидарности с Хабаровском, координатору «Открытой России» Дмитрию Скурихину — февральский протест против поправок к Конституции. Остальных активистов отпустили с протоколами по разным частям 20.2 КоАП. Скурихин сообщал, что поедет в Москву встречать Алексея Навального. Александра Шашок свой поезд, похоже, пропустила, не разминувшись у парадной с полицией. Добраться до столицы не удалось и главе петербургского штаба политика Ирине Фатьяновой: её и активиста Илью Гантварга сняли с поезда. Как сообщает «ОВД Медиа», утром Фатьянову, Илью Гантварга и администратора telegram-канала «Объектив реалий» Андрея Макашова отпустили из отделения полиции без составления протоколов.

Алексея Навального после лечения в Германии ждут 17 января. Он прилетает во Внуково, проводить съёмку журналистам уже запретили. По информации «Фонтанки», с утра 16 января оперативники всех силовых подразделений, так или иначе связанных по роду службы с пресечением несанкционированных акций и митингов, находятся в состоянии даже не повышенного внимания, а готовности номер один.

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Комментарии (39)

260567431
Если б не самолетик, о их существовании никто так и не вспомнил бы.
265034473
Мухи встечают Дихлофоса.
горожанин7
Предатель должен сидеть в тюрьме, а его навальнята в соседних камерах. Еще больше бесят безмозглые, жадные до дешевой сенсации борзописцы. Как шакалы.
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