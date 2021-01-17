Французский эпидемиолог прогнозирует возвращение к нормальной жизни в конце 2021 года

Эпидемиолог и член Ученого совета Франции Арно Фонтане надеется на «возвращение к нормальной жизни в последнем квартале 2021 года», но для этого необходима широкая вакцинация, пишет 17 января Le Figaro.



«Первая задача — вакцинировать наиболее уязвимых. Вторая цель — остановить распространение вируса. Поэтому для этого необходимо будет «обратиться к самым маленьким» и распространить вакцинацию на детей.



Новый всплеск заражений коронавирусной инфекцией вероятен в связи с прибытием во Францию новых штаммов, оценил Фонтане. Появление британских и южноафриканских вариантов коронавируса может привести к увеличению числа госпитализаций в течение марта. Британский штамм весной может стать основным, полагает эпидемиолог.