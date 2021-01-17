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Французский эпидемиолог прогнозирует возвращение к нормальной жизни в конце 2021 года

Эпидемиолог и член Ученого совета Франции Арно Фонтане надеется на «возвращение к нормальной жизни в последнем квартале 2021 года», но для этого необходима широкая вакцинация, пишет 17 января Le Figaro.

«Первая задача — вакцинировать наиболее уязвимых. Вторая цель — остановить распространение вируса. Поэтому для этого необходимо будет «обратиться к самым маленьким» и распространить вакцинацию на детей.

Новый всплеск заражений коронавирусной инфекцией вероятен в связи с прибытием во Францию новых штаммов, оценил Фонтане. Появление британских и южноафриканских вариантов коронавируса может привести к увеличению числа госпитализаций в течение марта. Британский штамм весной может стать основным, полагает эпидемиолог.

Согласно опросу, во Франции меньше всего желающих сделать прививку — всего 37% готовы вакцинироваться.

Накануне Франция увеличила длительность комендантского часа по всей стране, теперь он действует с 18:00 до 06:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на возвращение к нормальной жизни в мае 2021 года.

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Комментарии (2)

Ирина Дедова
На Францию как то все равно, больше волнует как скоро всех привьют и снимут ограничения наконец.
Piter Russo
Во Франции только 40% от жителей хотят сделать прививку, с таким показателем не то что конец 2021, а и в 2022 она не закончиться.
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