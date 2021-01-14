Собянин: Снижение заболеваемости коронавирусом ожидается в феврале, нормальная жизнь вернётся в мае

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ и мэр Москвы Сергей Собянин ожидает, что к нормальной жизни после пандемии можно будет вернуться в мае.

«Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше, возможно, в конце января — феврале увидим уже более стабильную динамику и снижение. Но чтобы уже как-то совсем уверенно себя чувствовать, я думаю, что это май», — сказал он 14 января в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что это также будет зависеть от активности граждан в вопросе вакцинации. «В феврале — марте объёмы выпуска вакцины будут в промышленном масштабе, большие, в достаточном количестве, и дальше уже будет зависеть от желания самих граждан, от понимания ситуации», — пояснил Собянин.