Reuters: Вакцины из России и Китая вызывают у людей в мире меньше доверия — опрос

Люди в большинстве готовы сделать прививку от коронавируса, но предпочли бы российской и китайской вакцинам западные аналоги. Об этом 15 января сообщает Reuters со ссылкой на международный опрос, проведённый компанией YouGov.
«Люди во всем мире, как правило, скажут «да» вакцине против COVID-19, но будут более недоверчивы к произведённым в Китае или России, чем к разработанным в Германии или США», — пишет Reuters.
Также было обнаружено, что готовность сделать прививку повысилась за последние недели, вместе с тем как разработанные компаниями в США, России, Китае, Германии и Великобритании вакцины начали использовать в разных странах.
Больше всего решительности в своём желании получить вакцину проявляют британцы и датчане — 73% и 70% соответственно. А вот больше всего сомневаются французы и поляки — прививку хотят меньше половины: 37% и 48%, соответственно. В США, как и в июле, доля желающих чуть ниже 50%.
Как показывают результаты опроса, из тех, кто не собирается вакцинироваться от COVID-19 сейчас, большинство объясняют это сомнениями в безопасности вводимого препарата, и лишь немногие являются «антипрививочниками». Во Франции доля таковых среди отказывающихся от вакцины самая высокая — 9%, но все же эта причина уступает недоверию конкретно вакцине против коронавируса.
Также респондентам предложили ответить на вопрос об отношении к обязательной вакцинации, который обсуждается правительствами некоторых стран. Такой шаг был наиболее популярен в Индии — 77%, Индонезии — 71%, и Мексике — 65%. Британцы разделились: 40% поддержали и 42% выступили против, американцы были склонны не согласиться — 46% против 29% поддержавших обязательную вакцинацию.
В опросе участвовали 19 тысяч человек.