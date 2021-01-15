Reuters: Вакцины из России и Китая вызывают у людей в мире меньше доверия — опрос

Люди в большинстве готовы сделать прививку от коронавируса, но предпочли бы российской и китайской вакцинам западные аналоги. Об этом 15 января сообщает Reuters со ссылкой на международный опрос, проведённый компанией YouGov.

«Люди во всем мире, как правило, скажут «да» вакцине против COVID-19, но будут более недоверчивы к произведённым в Китае или России, чем к разработанным в Германии или США», — пишет Reuters.

Также было обнаружено, что готовность сделать прививку повысилась за последние недели, вместе с тем как разработанные компаниями в США, России, Китае, Германии и Великобритании вакцины начали использовать в разных странах.

