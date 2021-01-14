Франция вводит недельный карантин для приехавших из-за пределов ЕС и продлевает комендантский час

Премьер-министр Франции Жан Кастекс 14 января объявил об усилении коронавирусных ограничений как для местных жителей, так и для приезжих.
«Мы собираемся значительно ужесточить условия для въезда во Францию и усилить пограничный контроль», — цитирует Кастекса BFMTV.
С понедельника, 18 января, въезжающие во Францию из-за пределов ЕС должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, а после этого отправиться на 7-дневную самоизоляцию.
С субботы, 16 января, на всей территории страны комендантский час будет начинаться в 18:00 (с 15 декабря он действует с 20:00 до 06:00, с 1 января в 15 департаментах Франции — с 20:00 на 18:00). Это продлится «минимум 15 дней».
По словам премьера, во Франции в среднем за неделю происходит около 16 000 заражений в день. Накануне с COVID-19 госпитализировали 24 769 человек. 2711 пациентов находятся в реанимации.