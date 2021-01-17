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МЧС Петербурга расширило список крещенских купелей Смольного двумя адресами

Купели для крещенского омовения будут организованы также в Красногвардейском и Приморском районах. Предварительный список адресов 17 января публикует ГУ МЧС по Петербургу.

Опубликованный на сайте Смольного список дополнили купелями у церкви Покрова Пресвятой Богородицы на проспекте Косыгина и у яхт-клуба «Геркулес» на Беговой улице, 19. Время проведения омовений по этим адресам не уточняется.

Ранее представители Русской православной церкви призвали верующих отказаться от погружения в прорубь во время Крещения Господня в разгар коронавируса. Они напомнили, что омовение не является церковным ритуалом. Официальный представитель Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) и вовсе назвал обычай маргинальным.

Несколько российских регионов ввели запрет на купания в этом году из-за распространения коронавируса. В Петербурге, находящемся на втором месте по количеству заболевших в стране, такое решение не принято. 19 января митрополит Варсонофий освятит невские воды с помощью купели у Петропавловской крепости. В эти дни ожидаются небольшие морозы на уроне 3–5 градусов ниже нуля.

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Комментарии (4)

Урус-Баши
Да пусть купаются, не надо препятствовать. Раньше "моржи" именно в это время купались в проруби около Петропавловской крепости. Даже песенка была "Ой ты, мама, мама родная, до чего вода в Неве холодная..". Другое дело, с точки зрения гигиены. Грязновато там. Душа, даже если и очистится, то тело точно запачкается. Как говорил Ибрагим из Угрюм-реки: "Я святой вера крестил, поп вода макал". "Макали", конечно, не в реке, а локально.
260766821
Выход на лед запрещен до апреля
Meow
Мало людей болеют? Пусть искупаются в ледяной воде! Господи помилуй тех кто придумывает эти правила...(((
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