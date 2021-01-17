МЧС Петербурга расширило список крещенских купелей Смольного двумя адресами

Купели для крещенского омовения будут организованы также в Красногвардейском и Приморском районах. Предварительный список адресов 17 января публикует ГУ МЧС по Петербургу.
Опубликованный на сайте Смольного список дополнили купелями у церкви Покрова Пресвятой Богородицы на проспекте Косыгина и у яхт-клуба «Геркулес» на Беговой улице, 19. Время проведения омовений по этим адресам не уточняется.
Ранее представители Русской православной церкви призвали верующих отказаться от погружения в прорубь во время Крещения Господня в разгар коронавируса. Они напомнили, что омовение не является церковным ритуалом. Официальный представитель Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) и вовсе назвал обычай маргинальным.
Несколько российских регионов ввели запрет на купания в этом году из-за распространения коронавируса. В Петербурге, находящемся на втором месте по количеству заболевших в стране, такое решение не принято. 19 января митрополит Варсонофий освятит невские воды с помощью купели у Петропавловской крепости. В эти дни ожидаются небольшие морозы на уроне 3–5 градусов ниже нуля.