МЧС Петербурга расширило список крещенских купелей Смольного двумя адресами

Купели для крещенского омовения будут организованы также в Красногвардейском и Приморском районах. Предварительный список адресов 17 января публикует ГУ МЧС по Петербургу.



Опубликованный на сайте Смольного список дополнили купелями у церкви Покрова Пресвятой Богородицы на проспекте Косыгина и у яхт-клуба «Геркулес» на Беговой улице, 19. Время проведения омовений по этим адресам не уточняется.

Ранее представители Русской православной церкви призвали верующих отказаться от погружения в прорубь во время Крещения Господня в разгар коронавируса. Они напомнили, что омовение не является церковным ритуалом. Официальный представитель Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) и вовсе назвал обычай маргинальным.