Авария с выездом автомобиля на тротуар произошла в Приморском районе Петербурга в ночь на субботу. На капоте машины проехали почти все, кто стоял на остановке, помощь медиков понадобилась только женщине.
Видеозапись аварии 16 января показывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как пишет «Дорожный инспектор», около одиннадцати вечера на пересечении улицы Шаврова и Комендантского проспекта каршеринговый «Хёндэ» под управлением 27-летнего водителя врезался в «КИА», за рулём которой сидел 26-летний мужчина.
После столкновения автомобиль одного из каршергиновых сервисов выехал на тротуар, снёс дорожные знаки и прокатил на капоте пешеходов. Судя по видео, они смогли подняться на ноги самостоятельно. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, к медикам обратилась только одна женщина, она получила травмы лёгкой степени тяжести.
Утром пятницы на тротуаре на пересечении Каменноостровского проспекта с Большой Пушкарской оказался «БМВ». Днём столкновением со стеной дома на Петроградской стороне закончилась поездка «Фольксвагена», а вечером к зданию рвался «Хёндэ». ДТП обошлись без пострадавших.