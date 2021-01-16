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В Петербурге автомобиль въехал в толпу. Камера показала, как на Шаврова раскидывает знаки и людей

Авария с выездом автомобиля на тротуар произошла в Приморском районе Петербурга в ночь на субботу. На капоте машины проехали почти все, кто стоял на остановке, помощь медиков понадобилась только женщине.

Видеозапись аварии 16 января показывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как пишет «Дорожный инспектор», около одиннадцати вечера на пересечении улицы Шаврова и Комендантского проспекта каршеринговый «Хёндэ» под управлением 27-летнего водителя врезался в «КИА», за рулём которой сидел 26-летний мужчина.

После столкновения автомобиль одного из каршергиновых сервисов выехал на тротуар, снёс дорожные знаки и прокатил на капоте пешеходов. Судя по видео, они смогли подняться на ноги самостоятельно. Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, к медикам обратилась только одна женщина, она получила травмы лёгкой степени тяжести.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Утром пятницы на тротуаре на пересечении Каменноостровского проспекта с Большой Пушкарской оказался «БМВ». Днём столкновением со стеной дома на Петроградской стороне закончилась поездка «Фольксвагена», а вечером к зданию рвался «Хёндэ». ДТП обошлись без пострадавших.

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Комментарии (12)

BSB888
Один не убедился, что нет помехи другой выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Полный нигилизм к ПДД.
Сергей Каменев
Может пора у остановок делать противотанковые столбики? Чтобы людей пачками не сшибали.
MuCephei_88
При всей моей нелюбви к каршерингу в нашей стране, неправ именно тут водятел внедорожника.
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