Авария с выездом автомобиля на тротуар произошла в Приморском районе Петербурга в ночь на субботу. На капоте машины проехали почти все, кто стоял на остановке, помощь медиков понадобилась только женщине.



Видеозапись аварии 16 января показывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как пишет «Дорожный инспектор», около одиннадцати вечера на пересечении улицы Шаврова и Комендантского проспекта каршеринговый «Хёндэ» под управлением 27-летнего водителя врезался в «КИА», за рулём которой сидел 26-летний мужчина.