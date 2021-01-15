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Столкнувшись со скорой, BMW на Каменноостровском отлетел в дом

Легковой автомобиль врезался в дом в результате ДТП на Каменноостровском проспекте, у пересечения с Большой Пушкарской улицей, в Петроградском районе Петербурга утром 15 января.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», автомобиль «БМВ» столкнулся с каретой скорой помощи. Троллейбус в аварии не участвовал. Встало движение двух троллейбусных маршрутов — 31 и 34.

Читатель «Фонтанки» Денис

По данным «Яндекс.Карт», ДТП спровоцировало пробку на Каменноостровском в направлении от Троицкого моста площади Льва Толстого. Обычно по утрам стоят, наоборот, в центр — сейчас там тоже плотно.

По данным «Фонтанки», в ДТП никто не пострадал, водители оформили европротокол.

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Комментарии (4)

gencon
На ЗСД сегодня уступил в левом ряду машине ДПС, думал на аварию торопится, ан нет.....очередного жулика сопровождал
_Igor_
bmw - это диагноз.
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