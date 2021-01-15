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В Петербурге третья легковушка за сутки рвётся в дом. До столкновения оставались сантиметры

Третье за сутки столкновение автомобиля со зданием чуть не произошло в Петербурге. До стены оставалось меньше метра.

Об аварии на перекрёстке улиц Кирочной и Восстания в социальных сетях рассказали очевидцы около 19.00 15 января. На опубликованных фото запечатлён Hyundai Creta, выехавший на тротуар и затормозивший у стены дома. Также неподалёку притёрлись друг к другу две «ГАЗели».

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram

Утром 15 января на пересечении Каменноостровского проспекта с Большой Пушкарской улицей БМВ столкнулся с каретой скорой помощи и отлетел в дом. Днём также в Петроградском районе Volkswagen въехал в кафе. ДТП обошлись без пострадавших.

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