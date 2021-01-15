Третье за сутки столкновение автомобиля со зданием чуть не произошло в Петербурге. До стены оставалось меньше метра.



Об аварии на перекрёстке улиц Кирочной и Восстания в социальных сетях рассказали очевидцы около 19.00 15 января. На опубликованных фото запечатлён Hyundai Creta, выехавший на тротуар и затормозивший у стены дома. Также неподалёку притёрлись друг к другу две «ГАЗели».