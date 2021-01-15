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Volkswagen заехал «попить кофе» на Петроградской. В заведении отнеслись к этому нервно, но с оптимизмом

В дверь кафе Caffe Room «припарковалась» иномарка днем 15 января. В заведении уверяют, что живы все — и посетители и сам водитель.

Как сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», авария произошла около 15.30 на углу Каменноостровского проспекта и Большой Монетной улицы. Водитель Volkswagen, который двигался, судя по всему, в сторону «Горьковской», не справился с управлением и выехал на тротуар. Затормозила его только дверь кафе.

В самом заведении «Фонтанке» сообщили, что все в порядке — и персона, и посетители, и сам водитель.

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Комментарии (2)

AceMentura
Такого нет заведения. Coffee Room есть
АняСПб
хотел успеть на "счастливые часы")
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