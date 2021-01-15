Водители в Петербурге 15 января не могут удержать машины на скользких дорогах, продолжая «день жестянщика». В Калининском районе легковой автомобиль уехал с проезжей части в ограждение, а в Приморском выскочил на тротуар.
Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Надежда, на Кушелевской дороге около дома 12, перед пешеходным переходом в сторону проспекта Маршала Блюхера, легковой автомобиль Mercedes пробил металлическое разделительное ограждение. На видео с места ДТП видно, что застрявшая на разделителе машина перекрыла половину ряда на своей полосе и частично высунулась на встречную.
На пересечении Шуваловского и Богатырского проспектов еще один легковой автомобиль частично выехал на тротуар на пешеходном переходе и врезался в стоящую там урну, сообщает участница группы Екатерина.
Сегодня после ночного снегопада в Петербурге, судя по числу сообщений о ДТП в соцсетях, случился первый в 2021 году «день жестянщика». На трех проспектах из-за автомобильных аварий на полчаса — час вставали трамваи. И даже «мост глупости» на Софийской улице не обошли стороной, устроив под ним юбилейное ДТП.