Водители в Петербурге 15 января не могут удержать машины на скользких дорогах, продолжая «день жестянщика». В Калининском районе легковой автомобиль уехал с проезжей части в ограждение, а в Приморском выскочил на тротуар.



Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Надежда, на Кушелевской дороге около дома 12, перед пешеходным переходом в сторону проспекта Маршала Блюхера, легковой автомобиль Mercedes пробил металлическое разделительное ограждение. На видео с места ДТП видно, что застрявшая на разделителе машина перекрыла половину ряда на своей полосе и частично высунулась на встречную.