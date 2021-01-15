Петербуржцы устроили «аварийный флешмоб» на путях, остановив трамваи на трех проспектах

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , на пересечении Пискарёвского и Полюстровского проспектов произошло ДТП. Подробности неизвестны, но движение оно изрядно затруднило. И если автомобилисты еще пытаются объехать участников аварии, то трамваям приходится стоять.

ДТП на трамвайных путях создали помехи электротранспорту днем 15 января сразу в нескольких районах Петербурга. На Полюстровском проспекте трамваи стоят уже больше часа.

На проспекте Энгельса, у дома 98, столкнулись Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, пишут в группе. Из-за аварии трамваи встали в обе стороны. А на другом участке проспекта «Яндекс.Такси» на переходе «боднул в зад» BMW X5. «У Polo сломан бампер, а у X5 — косметика. Стоят, ждут ГИБДД», — рассказывает участник группы Алексей.

Чуть раньше на Ириновском проспекте столкнулись легковой автомобиль Audi и грузовик с пухто, сообщает очевидец Александр. Помимо того, что грузовик перегородил полторы полосы проезжей части, легковая запрыгнула на трамвайную «выделенку», помешав проезду трамваев.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», сегодня днем в Петербурге очень много сторонних ДТП, которые мешают нормальному движению трамваев. На проспекте Энгельса электротранспорт стоял из-за автомобильной аварии полчаса, с 13:13 до 13:43, затем в 14:52 трамваи снова встали у перекрестка с Рашетовой улицей.

На Ириновском движение трамваев тоже вставало почти на полчаса — с 12:42 до 13:19. Но самая серьезная задержка произошла на Полюстровском проспекте, там электротранспорт встал в 13:41 и не поехал до сих пор, так как участники ДТП ждут ГИБДД.