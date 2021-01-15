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Первый «день жестянщика» в новом году в Петербурге — смотрите фотоподборки. На дорогах и днём очень плотно

В Петербурге в пятницу, 15 января, судя по количеству сообщений об авариях от очевидцев в соцсетях, выдался первый в 2021 году «день жестянщика».

После ночного снегопада пробки в городе выросли утром до «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 5–6. До сих пор на дорогах очень плотно: с 12 до 14 часов сохраняются 5 баллов против обычных 3–4.

Много аварий было на кольцевой, где заторы растянулись на километры. Фото- и видеоотчёты публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». ДТП на въезде на КАД с Мурманского шоссе в правой полосе.

Машины врезались в отбойник на внутренней стороне КАД сразу после съезда на проспект Энгельса. «Большая авария» в крайней левой полосе на 37-м километре внутренней стороны, напротив «Цветного города» в Мурино. На внешнем кольце на Ржевке тоже столкнулись трое (фотографий нет). «От Мурманки до съезда на Шафировский очень скользко, насчитал три аварии сегодня», — пишет Всеволод.

ДТП в районе развязки с проспектом Энгельса
ДТП в районе развязки с проспектом ЭнгельсаФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
ДТП в районе развязки с проспектом Энгельса
ДТП в районе развязки с проспектом ЭнгельсаФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
ДТП в районе Мурино
ДТП в районе МуриноФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
ДТП в районе Мурино
ДТП в районе МуриноФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Ещё одно видео с КАД из «ДТП и ЧП»: «Митсубиши» перестроился перед «Транзитом», и тому пришлось уйти в отбойник.

С утра на КАД зафиксировано несколько ДТП, в результате которых никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В учреждении отметили, что в расчистке и обработке КАД в минувшие сутки было задействовано 48 единиц специализированной дорожной техники, в том числе 39 комбинированных дорожных машин. За сутки на обработку магистрали израсходовано 459 тонн противогололедных материалов. Работы продолжаются в штатном режиме.

Невский район часто страдает от пробок, особенно если сложно на участке КАД с вантовым мостом. Много ДТП там было и сегодня утром. Смотрите подборку фотографий из «ДТП и ЧП».

На перекрёстке Софийской и проспекта Славы водитель «Нексии» не справился с управлением
На перекрёстке Софийской и проспекта Славы водитель «Нексии» не справился с управлениемФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На перекрёстке Софийской и проспекта Славы водитель «Нексии» не справился с управлением
На перекрёстке Софийской и проспекта Славы водитель «Нексии» не справился с управлениемФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
<br>На проспекте Большевиков в сторону улицы Крыленко «паровозик» из трёх машин<br>

На проспекте Большевиков в сторону улицы Крыленко «паровозик» из трёх машин
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На Дальневосточном проспекте перед улице Коллонтай «Лада» не успела оттормозиться
На Дальневосточном проспекте перед улице Коллонтай «Лада» не успела оттормозитьсяФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На повороте с улицы Коллонтай на Бадаева «Газель» подмяла белый «Фольксваген»
На повороте с улицы Коллонтай на Бадаева «Газель» подмяла белый «Фольксваген»Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На повороте с улицы Коллонтай на Бадаева «Газель» подмяла белый «Фольксваген»
На повороте с улицы Коллонтай на Бадаева «Газель» подмяла белый «Фольксваген»Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На улице Коллонтай притёрлись «Форд Фокус» и «Фиат»
На улице Коллонтай притёрлись «Форд Фокус» и «Фиат»Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
9:30, перекрёсток&nbsp;Большевиков и Подвойского
9:30, перекрёсток Большевиков и ПодвойскогоФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
9:30, перекрёсток&nbsp;Большевиков и Подвойского
9:30, перекрёсток Большевиков и ПодвойскогоФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Дальневосточном проспекте в направлении Народной улицы было лобовое столкновение.

Следующая подборка — из соседнего с Невским Красногвардейского района.

На Индустриальном проспекте аварии в обе стороны движения
На Индустриальном проспекте аварии в обе стороны движенияФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На Индустриальном проспекте аварии в обе стороны движения
На Индустриальном проспекте аварии в обе стороны движенияФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
ДТП на Индустриальном проспекте
ДТП на Индустриальном проспектеФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На Кондратьевском проспекте ДТП мешало общественному транспорту
На Кондратьевском проспекте ДТП мешало общественному транспортуФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На Кондратьевском проспекте ДТП мешало общественному транспорту
На Кондратьевском проспекте ДТП мешало общественному транспортуФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На Кондратьевском проспекте ДТП мешало общественному транспорту
На Кондратьевском проспекте ДТП мешало общественному транспортуФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На проспекте Косыгина перед пересечением с проспектом Передовиков столкнулись две малолитражки
На проспекте Косыгина перед пересечением с проспектом Передовиков столкнулись две малолитражкиФото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
На проспекте Косыгина, перед перекрёстком с Индустриальным проспектом, в крайнем правом ряду «КИА» въехала в «Мазду»
На проспекте Косыгина, перед перекрёстком с Индустриальным проспектом, в крайнем правом ряду «КИА» въехала в «Мазду»Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На Московском шоссе, недалеко от развилки на Шушары, ДТП с грузовиками не некоторое время полностью перекрыло дорогу, рассказывают в группе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

По данным ФГБУ «Северо-ЗападноеУГМС», сегодня в Санкт-Петербурге в течение суток столбики термометров будутпоказывать минус 14–17 градусов по Цельсию. Сохранится небольшой снег.

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Комментарии (3)

муматор
что регик и транзит делают в четвёртой полосе???
hal9000
во делать то нечего людям..сидеть там на морозе разбирать дтп..)..
тат2007amg
Дело было не в бобине..
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