В Петербурге в пятницу, 15 января, судя по количеству сообщений об авариях от очевидцев в соцсетях, выдался первый в 2021 году «день жестянщика».
После ночного снегопада пробки в городе выросли утром до «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 5–6. До сих пор на дорогах очень плотно: с 12 до 14 часов сохраняются 5 баллов против обычных 3–4.
Много аварий было на кольцевой, где заторы растянулись на километры. Фото- и видеоотчёты публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». ДТП на въезде на КАД с Мурманского шоссе в правой полосе.
Машины врезались в отбойник на внутренней стороне КАД сразу после съезда на проспект Энгельса. «Большая авария» в крайней левой полосе на 37-м километре внутренней стороны, напротив «Цветного города» в Мурино. На внешнем кольце на Ржевке тоже столкнулись трое (фотографий нет). «От Мурманки до съезда на Шафировский очень скользко, насчитал три аварии сегодня», — пишет Всеволод.
Ещё одно видео с КАД из «ДТП и ЧП»: «Митсубиши» перестроился перед «Транзитом», и тому пришлось уйти в отбойник.
С утра на КАД зафиксировано несколько ДТП, в результате которых никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В учреждении отметили, что в расчистке и обработке КАД в минувшие сутки было задействовано 48 единиц специализированной дорожной техники, в том числе 39 комбинированных дорожных машин. За сутки на обработку магистрали израсходовано 459 тонн противогололедных материалов. Работы продолжаются в штатном режиме.
Невский район часто страдает от пробок, особенно если сложно на участке КАД с вантовым мостом. Много ДТП там было и сегодня утром. Смотрите подборку фотографий из «ДТП и ЧП».
На Дальневосточном проспекте в направлении Народной улицы было лобовое столкновение.
Следующая подборка — из соседнего с Невским Красногвардейского района.
На Московском шоссе, недалеко от развилки на Шушары, ДТП с грузовиками не некоторое время полностью перекрыло дорогу, рассказывают в группе.
По данным ФГБУ «Северо-ЗападноеУГМС», сегодня в Санкт-Петербурге в течение суток столбики термометров будутпоказывать минус 14–17 градусов по Цельсию. Сохранится небольшой снег.