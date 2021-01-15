В Петербурге в пятницу, 15 января, судя по количеству сообщений об авариях от очевидцев в соцсетях, выдался первый в 2021 году «день жестянщика».

После ночного снегопада пробки в городе выросли утром до «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» против обычных 5–6. До сих пор на дорогах очень плотно: с 12 до 14 часов сохраняются 5 баллов против обычных 3–4.

Много аварий было на кольцевой, где заторы растянулись на километры. Фото- и видеоотчёты публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». ДТП на въезде на КАД с Мурманского шоссе в правой полосе.