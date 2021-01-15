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Reuters: Захватчики Капитолия хотели «убить чиновников»

Федеральная прокуратура США после допросов одного из демонстрантов раскрыла возможные планы сторонников Дональда Трампа, которые 6 января захватили Капитолий.

«Намерение мятежников в Капитолии состояло в захвате и убийстве избранных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов», — сообщает 15 января Reuters со ссылкой на прокуратуру.

Следователи пришли к такому выводу после допроса жителя Аризоны Джейкоба Ченсли, который на снимках из кабинета Майка Пенса стоит в шапке с рогами. Задержанный сообщил, что оставил вице-президенту записку: «Это только вопрос времени, справедливость придет».

При этом следователи допускают, что Ченсли «страдает от наркомании и психического расстройства».

Министерство юстиции возбудило более 80 дел в связи с беспорядками в США. Среди демонстрантов обнаружили «десятки террористов» из списка наблюдения ФБР.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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Комментарии (3)

261933551
Если прочитать первоисточник, то ещё веселей.
"Намерение мятежников в Капитолии состояло в захвате и убийстве" - такой вывод они сделали не после допроса нарика, а для судьи, для решения вопроса о задержании, на основании того, что он оставил записку для Пенса: «это только вопрос времени, справедливость наступает»

А если бы он действительно угрожал убийством???
arbidol
А что в этом такого?
Народ хочет убить тиранов и узурпаторов.
Ну прямо как Каддафи убили.
Это же классика демократической смены власти.
Которую одобрили как раз в этом здании.
oooorrrooz
как у них ловко... ррраз - и "умысел на теракт"
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