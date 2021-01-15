Федеральная прокуратура США после допросов одного из демонстрантов раскрыла возможные планы сторонников Дональда Трампа, которые 6 января захватили Капитолий.

«Намерение мятежников в Капитолии состояло в захвате и убийстве избранных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов», — сообщает 15 января Reuters со ссылкой на прокуратуру.

Следователи пришли к такому выводу после допроса жителя Аризоны Джейкоба Ченсли, который на снимках из кабинета Майка Пенса стоит в шапке с рогами. Задержанный сообщил, что оставил вице-президенту записку: «Это только вопрос времени, справедливость придет».