Федеральная прокуратура США после допросов одного из демонстрантов раскрыла возможные планы сторонников Дональда Трампа, которые 6 января захватили Капитолий.
«Намерение мятежников в Капитолии состояло в захвате и убийстве избранных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов», — сообщает 15 января Reuters со ссылкой на прокуратуру.
Следователи пришли к такому выводу после допроса жителя Аризоны Джейкоба Ченсли, который на снимках из кабинета Майка Пенса стоит в шапке с рогами. Задержанный сообщил, что оставил вице-президенту записку: «Это только вопрос времени, справедливость придет».
При этом следователи допускают, что Ченсли «страдает от наркомании и психического расстройства».
Министерство юстиции возбудило более 80 дел в связи с беспорядками в США. Среди демонстрантов обнаружили «десятки террористов» из списка наблюдения ФБР.