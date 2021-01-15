WP: В штурме Капитолия принимали участие «десятки террористов» из списка наблюдения ФБР

Люди из списка для наблюдения за террористами могли быть участниками беспорядков в Вашингтоне.

«Десятки людей из списка для наблюдения за террористами находились в Вашингтоне на мероприятиях в поддержку [45-го президента США Дональда] Трампа 6 января. <...> Большинство включенных в список лиц являются предполагаемыми сторонниками превосходства белой расы», — сообщает 15 января The Washington Post со ссылкой на расследование ФБР.

Собеседники издания также подчеркнули, что присутствие в одном месте «такого количества лиц из списка наблюдения без надежных мер безопасности» — это явная неудача американской разведки. ФБР пообещало найти всех участников штурма Капитолия.