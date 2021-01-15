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WP: В штурме Капитолия принимали участие «десятки террористов» из списка наблюдения ФБР

Люди из списка для наблюдения за террористами могли быть участниками беспорядков в Вашингтоне.

«Десятки людей из списка для наблюдения за террористами находились в Вашингтоне на мероприятиях в поддержку [45-го президента США Дональда] Трампа 6 января. <...> Большинство включенных в список лиц являются предполагаемыми сторонниками превосходства белой расы», — сообщает 15 января The Washington Post со ссылкой на расследование ФБР.

Собеседники издания также подчеркнули, что присутствие в одном месте «такого количества лиц из списка наблюдения без надежных мер безопасности» — это явная неудача американской разведки. ФБР пообещало найти всех участников штурма Капитолия.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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