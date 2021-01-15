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Беглов предложил новых вице-губернаторов. За культуру будет отвечать сын директора Эрмитажа, за энергетику — советник Дрегваль

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание кандидатуры на пост вице-губернаторов города. Об этом 15 января сообщается на сайте Смольного.

Новым вице-губернатором по культуре Беглов предлагает назначить заместителя председателя профильного комитета, сына директора Эрмитажа Бориса Пиотровского. А за энергетику и тарифы будет отвечать советник губернатора Сергей Дрегваль.

Напомним, накануне «Фонтанка» сообщила о том, что должность вице-губернатора покидает Владимир Кириллов, который в правительстве курировал различные блоки. Борис Пиотровский с осени 2019 года является заместителем главы комитета по культуре. Судя по сообщению Смольного, он должен будет заниматься вопросами культуры и спорта; это значит, что куратора могут сменить комитет по природопользованию и управление по развитию садоводства и огородничества, которые находились в ведении Кириллова.

Назначение Сергея Дрегваля «Фонтанка» анонсировала еще в ноябре, когда он получил должность советника губернатора по энергетике. Перед этим на руководство ФАС ушел профильный вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

262162761
Пиотровский - молодой и резвый, может, расшевелит наше питерское болотце
Анна Прохорова
Как мило. Осенью 2020 (не 2019,фонтанка, видимо, сознательно в заблуждение вводит) назначен на фактически первую свою работу - сразу же замом председателя Комитета по культуре, в январе 2021 - уже вице-губернатор. Вот это карьеры у людей, вот это темпы. Видимо, за 4 месяца смог какие-то невероятные чудеса показать в своей работе в комитете, не может же быть это назначение просто кумовством.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Музейщики и театралы будут спорт в городе курировать?
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