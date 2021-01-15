Беглов предложил новых вице-губернаторов. За культуру будет отвечать сын директора Эрмитажа, за энергетику — советник Дрегваль

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание кандидатуры на пост вице-губернаторов города. Об этом 15 января сообщается на сайте Смольного.



Новым вице-губернатором по культуре Беглов предлагает назначить заместителя председателя профильного комитета, сына директора Эрмитажа Бориса Пиотровского. А за энергетику и тарифы будет отвечать советник губернатора Сергей Дрегваль.



Напомним, накануне «Фонтанка» сообщила о том, что должность вице-губернатора покидает Владимир Кириллов, который в правительстве курировал различные блоки. Борис Пиотровский с осени 2019 года является заместителем главы комитета по культуре. Судя по сообщению Смольного, он должен будет заниматься вопросами культуры и спорта; это значит, что куратора могут сменить комитет по природопользованию и управление по развитию садоводства и огородничества, которые находились в ведении Кириллова.