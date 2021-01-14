Требуются автоволонтёры - в Петербурге начинается «Добрый год»

Планируется доставка более 8 тысяч наборов, содержащих базовые продукты длительного хранения - мука, макароны, крупы, печенье, сгущенное молоко и пр. Списки составляются по заявкам районных центров социального обслуживания. Также по заявкам малообеспеченных горожан будет сформирована база для получения в дар бытовой техники и кухонных принадлежностей.

Петербургский благотворительный фонд «Добрый слон» объявил о запуске акции «Добрый год», в ходе которой одиноким пожилым людям будут доставлять продуктовые наборы. Для этого потребуется помощь автоволонтёров. Доставка продуктовых наборов начнётся 18 января 2021 года, на следующих этапах акции нуждающиеся получат бытовую технику и кухонные принадлежности, рассказали в фонде.

«Я вижу, как не просто нашим старикам прокормить себя в условиях постоянной инфляции. Если у пожилого человека нет родных, нет помощи – ему трудно обеспечить себя необходимыми продуктами. В наше время, в нашей развитой стране пожилой человек не должен испытывать нужду в куске хлеба. Мы благодарны районным администрациям нашего города, которые поддерживают наш проект. Сейчас ведется поиск новых партнеров, чтобы совместными ресурсами прийти к ежемесячной помощи. А участие неравнодушных петербуржцев поможет обеспечить её оперативную доставку», - говорит директор фонда Наталья Чурганова.

Фонду требуется помощь – приглашаются к сотрудничеству автоволонтёры. Заявку нужно направить в мессенджере Whats App на номер +7 921 888 71 64 с пометкой «Я волонтер», предварительно выбрав район города и удобное время. После этого с вами свяжется куратор и сориентирует по дальнейшим действиям.

Подробно о фонде можно узнать здесь.