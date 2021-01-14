Диалоги на плато. Смольный и бизнес вернулись к дискуссии о снятии ограничений

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

14 января губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в 121-е коронавирусное постановление, разрешив театрам работать с 50-процентной заполняемостью зала, вместо прежних 25%. Но бизнес, вдохновленный стабилизацией заболеваемости COVID-19 и удрученный потерями от праздничного локдауна, настаивает на больших послаблениях.

Как стало известно «Фонтанке», после новогодних каникул ряд бизнес-объединений обратились к правительству Петербурга с просьбой пересмотреть действующие коронавирусные ограничения. В частности, послабления для сферы общественного питания стали темой отраслевого экспертного совета 13 января.



По нашим данным, объединение «Рестоград» (более 500 заведений, включая сети «Теремок», «Токио city», холдинг ReCa и группу «Русская рыбалка») вышло с инициативой снять запрет на работу для ресторанов в торговых центрах при наличии у них торгового зала, а фуд-кортам разрешить работать навынос. Также рестораторы предлагают продлить работу остальных заведений до 01.00, при условии прекращения заказов до полуночи.

Еще одно предложение — снять запрет на проведение любых мероприятий в ресторанах, а также мероприятий, связанных с выступлением «живых» артистов, в случае соблюдения всех противоэпидемиологических мер. Сейчас заведениям общепита можно только кормить посетителей.

Кроме того, рестораторы попросили компенсировать им потери от введенных ограничений. Например, освободить от уплаты налогов (налог на прибыль, налог на имущество) и страховых взносов с 1 ноября и на первую половину 2021 года. Также участники рынка просят о субсидиях на компенсацию ФОТ, из расчета 1 МРОТ на сотрудника на 4-й квартал 2020 года и 1-й квартал 2021 года.



Как сообщили «Фонтанке» в «Рестограде», первые два пункта взяты на обсуждение без изменений. По развлекательным мероприятиям чиновники попросили добавить формулировку «при согласовании с комитетом по промышленной политике». По компенсациям рестораторам пообещали вернуться к дискуссии «после подготовки статистических данных». В частности, участников объединения попросили подготовить аналитическую справку об оборотах и количестве работающих сотрудников, чтобы «усилить легитимность и релевантность решений».

Руководитель экспертного совета, первый заместитель комитета по промышленной политике Александр Ситов, подтвердил «Фонтанке», что Смольный согласился обсудить предложения бизнеса. «Будем докладывать предложения экспертного совета губернатору, оценивать с комитетом по здравоохранению», — сказал он. Решение может быть принято на следующей неделе — если эпидемиологическая ситуация позволит. «Ближайшая неделя уйдет на подготовку и оценку окружающей ситуации», — добавил Александр Ситов.



Послаблений добиваются и операторы кинотеатров. Они, в отличие от концертных площадок и театров, могли работать в новогодние праздники — с условием 25-процентной заполняемости зала. После каникул ограничения сохранились. Но разрешенная вместимость «не позволяет покрывать все текущие расходы», в итоге операторы «по-прежнему несут колоссальные убытки», говорится в письме Ассоциации владельцев кинотеатров губернатору Александру Беглову (оно датировано 12 января и есть в распоряжении «Фонтанки»). Предприниматели просят разрешить рассадку зрителей в кинозалах без ограничений по вместимости, с соблюдением социальной дистанции между гостями, которые не находятся в тесном ежедневном контакте, а также с соблюдением иных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В обоснование своей просьбы предприниматели ссылаются на статистику портала «Стопкоронавирус.рф». «Благодаря мерам, предпринимаемым руководством города, число выявленных новых случаев заражений в Санкт-Петербурге с начала 2021 года значительно снижается и достигло наименьших показателей, сравнимых с ноябрем 2020 года», — говорится в письме ассоциации.



Действительно, по официальной статистике, после Рождества количество вновь выявленных случаев COVID-19 уменьшилось и закрепилось на новом плато. Перед Новым годом и в первых числах января ежедневное число было на уровне 3,7 тысячи заболевших в день, а последнюю неделю продолжает оставаться на отметке около 3000 в сутки. В первые дни рабочей недели наблюдается небольшой рост. Зато выздоровевших в последние два дня даже больше, чем заболевших.

Сокращение числа положительных результатов в каникулы происходило на фоне уменьшения количества самих тестов — под Рождество делалось около 20 тысяч анализов в день, тогда как до праздников — 30–40 тысяч в день. Вероятно, в праздники при наличии легких симптомов люди не обращались к медикам, так как не нуждались в больничных листах, не проводили тесты своих сотрудников и работодатели. В первую рабочую неделю количество взятых ПЦР вернулось к прежнему уровню — 37–38 тысяч в день. При этом число новых выявленных случаев выросло незначительно.

Нагрузка на систему здравоохранения (а на эти параметры ориентируются в Смольном при принятии решений) пока находится на плато. Так, число активных больных (находящихся под медицинским наблюдением с подтвержденным диагнозом COVID-19) в последнюю неделю колеблется на отметке 71–72 тысячи человек. В первые дни после каникул наблюдается рост числа новых обращений (4,2 тысячи 13 января), но больше стало и выздоравливающих (3,4 тысячи 13 января). Число госпитализаций в каникулы заметно сократилось, а в середине рабочей недели снова пошло в рост (823 человека 13 января). По итогам прошлой недели в больницах было около 20% свободных коек.



Снижение индикаторов эпидемического процесса не следует расценивать как признак уменьшения распространения инфекции, так как оно в значительной степени обусловлено длительными выходными и праздниками, отмечал в недельном отчете Межведомственный координационный совет. Люди делали меньше тестов и реже обращались за медицинской помощью. С началом трудовой и учебной деятельности вероятность массовой передачи вируса возрастет, а значит, можно ожидать роста количества обращений в поликлиники и госпитализаций.

Вопрос о дальнейшем снятии ограничений пока на повестке не стоит, сообщил «Фонтанке» вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, отсутствие всплеска заболеваемости в начале второй декады является следствием ограничений, действовавших во время каникул. «Но надо войти в рабочий режим и понять, разорвали цепочку [распространения инфекции] или нет», — отметил он. Контрольными точками будет 18 января (плюс 10 дней от Рождества) и 22 января (10–12 дней от начала рабочей недели). «Если плато продержится, будем поднимать перед медиками вопрос о снятии ограничений», — сказал он.



Что касается компенсаций пострадавшему от уже введенных ограничений бизнесу, то решения будут приниматься в зависимости от информации, которую предоставят отраслевые экспертные советы. «Их задача — дать показатели, по которым можно оценивать качество среды, и издержки, которые несет бизнес. Также мы хотим услышать предложения, чем будут скомпенсированы риски развития эпидемии, если мы снимем те или иные запреты. Идея, чтобы это не был процесс выставления счетов, так как мы распоряжаемся не собственными деньгами, а средствами жителей», — заключил он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

