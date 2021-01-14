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Театрам в Петербурге добавили зрителей. Им разрешили работать с заполняемостью в 50%

С 16 января заполняемость театральных залов может составлять 50 процентов. Губернатор Александр Беглов 14 января внес соответствующие изменения в постановление №121, регулирующее жизнь Петербурга во время пандемии коронавируса.

При этом запрет на посещение театров организованными группами детей до 16 лет продолжает действовать до 31 января.

Для кинотеатров и концертных площадок ограничение в 25% заполняемости сохраняется. Подробнее о том, что разрешено и что запрещено в Петербурге до конца января, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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