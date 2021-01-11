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Что запрещено в январеПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
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В новый год с новыми ограничениями. Что запрещено в Петербурге до конца января

С 10 января в Петербурге возобновили работу музеи, концертные площадки и зоопарк. Рестораны обслуживают посетителей до 23:00, а театры дают спектакли.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

С окончанием новогодних каникул в Петербурге прекратили действовать некоторые из коронавирусных запретов. Однако власти Петербурга еще перед праздниками решили продлить режим ограничений до 31 января. «Фонтанка» публикует актуальный свод правил.

Как будут работать рестораны?

Рестораны, бары и кафе могут работать до 23:00. «Комендантский час» для общепита действует до 6:00.

— Исключениями являются точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях. Разрешена работа на доставку (на дом, на предприятия и в номера гостиниц) и навынос.

— Запрещена работа общепита в торговых центрах. Исключение: заведения, которые имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в иные помещения торговых центров, могут обслуживать посетителей.

— В разрешенное время общепиту можно только кормить клиентов: любые развлекательные программы не допускаются.

— Не допускается работа любых фуд-кортов и фуд-плейсов (исключения — заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС).

— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.

Какие развлечения запрещены?

— Остановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите).

— Прекращен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы.

— Запрещена работа ледовых катков в торговых центрах. На другие катки попасть можно, но в зоне катания должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м. На крытые катки не допускается более 30 человек. Данные ограничения не распространяются на площадки для тренировок профессиональных спортсменов.

— Сохраняется запрет на аттракционы в помещениях, а также на работу зоопарков площадью менее 50 га. Ленинградский зоопарк работает с 10 января.

Как будут проходить массовые, культурные и спортивные мероприятия?

— Любые культурные, зрелищные, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия — как в помещениях, так и на открытом воздухе — должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если их численность превышает 50 человек.

Максимально допустимое количество посетителей определят чиновники, исходя из конструктивных и иных особенностей площадки.

— Дети до 16 лет снова смогут ходить в театр и на другие зрелищные мероприятия. Запрет на посещение организованных групп несовершеннолетних сохраняется.

— Запрещена продажа билетов в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки без указания мест. Зрителей в зале не должно быть больше 25% от числа мест, даже если большее число билетов уже продано.

— Нельзя проводить публичные мероприятия (митинги).

— Все спортивные мероприятия проходят без зрителей, если иное не разрешено Роспотребнадзором.

— Сохраняется запрет на проведение торжественных и досуговых мероприятий для несовершеннолетних.

— Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников загса находится не более 20 человек.

Какие ограничения введены для граждан?

— Действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению). Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

— Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом.

— Горожане по-прежнему должны соблюдать масочный режим на транспорте и в помещениях организаций.

Что должны сделать работодатели?

— Перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

— Те, кого нельзя оставить на рабочем месте, но и невозможно перевести на удалёнку, могут получить оплату больничного из ФСС: самоизолированные граждане старше 65 и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить листок нетрудоспособности.

— Работодателям также рекомендовано отправить на дистанционную работу 30% персонала — помимо тех, кто подлежит обязательной самоизоляции.

По каким правилам работают школы и кружки?

— В школах Петербурга пока не вводят обязательный дистант. Родителям разрешено переводить на дистанционное обучение детей по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно.

— Запрещается реализация любых дополнительных общеразвивающих программ в помещениях не только государственных, но и частных организаций.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (9)

hal9000
Короч тока на АЗС все можно..АЗС теперь центр притяжения там можно даже открыть ночной клуб и казино...как всегда в нашей стране только нефтяники живут как люди остальным объедки со стола...
gencon
Единственное, что никак не могут запретить - это кознакрадство, по - сему, законы, иницированные жуликами, исполняться будут только на бумаге
Telman_spb
Аквапарки при чём? Аквапарки откройте !!
Музеи можно.концерты.можно.рестораны можно.фитнесы и бассейны можно.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ АКВАПАРКАМ РАБОТАТЬ?!
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