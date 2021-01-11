В новый год с новыми ограничениями. Что запрещено в Петербурге до конца января

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

С окончанием новогодних каникул в Петербурге прекратили действовать некоторые из коронавирусных запретов. Однако власти Петербурга еще перед праздниками решили продлить режим ограничений до 31 января. «Фонтанка» публикует актуальный свод правил.

Как будут работать рестораны?

— Рестораны, бары и кафе могут работать до 23:00. «Комендантский час» для общепита действует до 6:00.

— Исключениями являются точки на АЗС, вокзалах и в аэропорту, а также столовые при предприятиях. Разрешена работа на доставку (на дом, на предприятия и в номера гостиниц) и навынос.



— Запрещена работа общепита в торговых центрах. Исключение: заведения, которые имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в иные помещения торговых центров, могут обслуживать посетителей.

— В разрешенное время общепиту можно только кормить клиентов: любые развлекательные программы не допускаются.

— Не допускается работа любых фуд-кортов и фуд-плейсов (исключения — заведения на вокзалах, в аэропорту, на АЗС).

— Запрещена работа специализированных кальянных, а также продажа и употребление кальянов в иных заведениях.

Какие развлечения запрещены?

— Остановлена работа детских развлекательных центров и игровых комнат (исключения — детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м в общепите).

— Прекращен доступ посетителей в аквапарки, океанариумы.

— Запрещена работа ледовых катков в торговых центрах. На другие катки попасть можно, но в зоне катания должно присутствовать не более 1 человека на 10 кв. м. На крытые катки не допускается более 30 человек. Данные ограничения не распространяются на площадки для тренировок профессиональных спортсменов.



— Сохраняется запрет на аттракционы в помещениях, а также на работу зоопарков площадью менее 50 га. Ленинградский зоопарк работает с 10 января.

Как будут проходить массовые, культурные и спортивные мероприятия?

— Любые культурные, зрелищные, спортивные, конгрессно-выставочные мероприятия — как в помещениях, так и на открытом воздухе — должны согласовываться с профильными комитетами Смольного и Роспотребнадзором, если их численность превышает 50 человек.

Максимально допустимое количество посетителей определят чиновники, исходя из конструктивных и иных особенностей площадки.

— Дети до 16 лет снова смогут ходить в театр и на другие зрелищные мероприятия. Запрет на посещение организованных групп несовершеннолетних сохраняется.

— Запрещена продажа билетов в театры, кинотеатры, концертные залы и на концертные площадки без указания мест. Зрителей в зале не должно быть больше 25% от числа мест, даже если большее число билетов уже продано.

— Нельзя проводить публичные мероприятия (митинги).



— Все спортивные мероприятия проходят без зрителей, если иное не разрешено Роспотребнадзором.

— Сохраняется запрет на проведение торжественных и досуговых мероприятий для несовершеннолетних.

— Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении помимо сотрудников загса находится не более 20 человек.

Какие ограничения введены для граждан?

— Действует обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями (перечень установлен комитетом по здравоохранению). Исключение составляют педагоги, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации.

— Всем остальным из категории 65+ дом можно покидать только для обращения за медицинской помощью, похода в ближайший магазин, выноса мусора, выгула домашних животных, прогулки и занятий спортом.



— Горожане по-прежнему должны соблюдать масочный режим на транспорте и в помещениях организаций.

Что должны сделать работодатели?

— Перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

— Те, кого нельзя оставить на рабочем месте, но и невозможно перевести на удалёнку, могут получить оплату больничного из ФСС: самоизолированные граждане старше 65 и люди с хроническими заболеваниями имеют право оформить листок нетрудоспособности.

— Работодателям также рекомендовано отправить на дистанционную работу 30% персонала — помимо тех, кто подлежит обязательной самоизоляции.

По каким правилам работают школы и кружки?

— В школах Петербурга пока не вводят обязательный дистант. Родителям разрешено переводить на дистанционное обучение детей по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно.

— Запрещается реализация любых дополнительных общеразвивающих программ в помещениях не только государственных, но и частных организаций.

