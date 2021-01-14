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В России снова почти 25 тысяч случаев коронавируса за сутки. В Петербурге заболеваемость тоже растет

За последние сутки в Петербурге выявили 3041 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Заболеваемость снова растет — накануне зафиксировали 3003 случая. По России же рост даже более значительный — за 24 часа выявили 24 763 заразившихся против 22 934 вчера.

Во всех российских регионах за сутки зафиксировали случаи COVID-19. Лидером по ежедневному приросту остается Москва, на которую приходится почти четверть новых заболевших. Петербург держится на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 рапортует о 38 105 обследованных за 24 часа. Под медицинским наблюдением в городе остаются 1648 человек. Общее число заболевших в Петербурге составляет 287 814.

С начала пандемии в России выявили 3 495 816 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают Бразилия (почти 8,3 миллиона), Индия (около 10,5 миллиона) и США (23 миллиона). Всего в мире зафиксировали более 92 миллионов заболевших.

Большинство заразившихся россиян (2 882 044) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 63 940 (+570 за сутки).

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Комментарии (1)

WuhanRockCafe
По данным портала "стопкоронавирус" в Петербурге на 14.01.2021:
Выявлено - 287 814
Выздоровело - 176 523
Умерло - 8 649
То есть потенциально больных в городе должно быть 102 642
В тоже время Фъ сообщает, что медицинским наблюдением 1648.
Остается непонятным статус более 100 тысяч инфицированных.
Вот до чего довел уровень образования проклятый ЕГЭ - элементарной арифметикой разучились пользоваться.
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