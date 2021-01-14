В России снова почти 25 тысяч случаев коронавируса за сутки. В Петербурге заболеваемость тоже растет

За последние сутки в Петербурге выявили 3041 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Заболеваемость снова растет — накануне зафиксировали 3003 случая. По России же рост даже более значительный — за 24 часа выявили 24 763 заразившихся против 22 934 вчера.



Во всех российских регионах за сутки зафиксировали случаи COVID-19. Лидером по ежедневному приросту остается Москва, на которую приходится почти четверть новых заболевших. Петербург держится на второй строчке.