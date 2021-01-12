Праздники нанесли удар по Петербургу: заболеваемость коронавирусом подскочила за неделю на 65%

Медики зафиксировали в федеральном регистре заболевших COVID-19 12 января резкое увеличение числа новых пациентов — на 64,42% к прошлому вторнику.



За сутки за медицинской помощью в Петербурге обратились 3609 человек против 2195 неделей ранее. Это значительно больше, чем в статистике «Стопкоронавируса», где на 12 января записали 2731 новый случай. При этом, согласно федеральному регистру, в городе 71 218 активных пациентов, которые наблюдаются в стационарах и амбулаторно.

«Сегодня отмечается рост случаев регистрации пациентов, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, что было ожидаемо по окончании длительных праздников. Также растет число выполненных проб ПЦР на SARS-CoV-2 — их сделано на 84,5% больше по сравнению с прошлым вторником. Пока эти данные не отразились на числе госпитализаций и количестве активно больных — они демонстрируют умеренное снижение в сравнении с прошлой неделей, — отметили в совете. — Однако по прошествии 7–8 дней — среднего инкубационного периода заболевания — рост ежедневных госпитализаций больных с COVID-19 и пневмониями может возобновиться».