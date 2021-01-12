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Праздники нанесли удар по Петербургу: заболеваемость коронавирусом подскочила за неделю на 65%

Медики зафиксировали в федеральном регистре заболевших COVID-19 12 января резкое увеличение числа новых пациентов — на 64,42% к прошлому вторнику.

За сутки за медицинской помощью в Петербурге обратились 3609 человек против 2195 неделей ранее. Это значительно больше, чем в статистике «Стопкоронавируса», где на 12 января записали 2731 новый случай. При этом, согласно федеральному регистру, в городе 71 218 активных пациентов, которые наблюдаются в стационарах и амбулаторно.

«Сегодня отмечается рост случаев регистрации пациентов, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, что было ожидаемо по окончании длительных праздников. Также растет число выполненных проб ПЦР на SARS-CoV-2 — их сделано на 84,5% больше по сравнению с прошлым вторником. Пока эти данные не отразились на числе госпитализаций и количестве активно больных — они демонстрируют умеренное снижение в сравнении с прошлой неделей, — отметили в совете. — Однако по прошествии 7–8 дней — среднего инкубационного периода заболевания — рост ежедневных госпитализаций больных с COVID-19 и пневмониями может возобновиться».

В первом посленовогоднем обращении губернатор Александр Беглов отметил, что в Петербурге за праздники удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения. Но теперь есть серьезный риск роста заболеваемости после школьных каникул. В комздраве заявили, что после возвращения горожан с отдыха, а также с началом трудовой и учебной деятельности вероятность массовой передачи вируса возрастет.

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Комментарии (22)

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Заранее большое человеческое спасибо...
260565911
С учётом того, что в городе на праздники была настоящая толкучка, говноярмарка, то что вы хотели?
Павел Михайлов
Зато с размахом погуляли с 6 на 7. Ну как, полизали ложечку? Свечками затоварились?
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