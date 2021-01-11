После возвращения горожан с отдыха, а также с началом трудовой и учебной деятельности вероятность массовой передачи вируса возрастет, в связи с этим координационный совет по противодействию COVID-19 и комитет по здравоохранению ждут роста заболеваемости, а также количества обращений за медицинской помощью и госпитализаций.

«11 января по сравнению с прошлым понедельником отмечается снижение показателей суточной госпитализации взрослых с COVID-19 и пневмониями, — рассказали в совете. — Также есть умеренное снижение общего числа активных больных, т. е. тех, кто находится под наблюдением врачей. Доля тяжелых больных в стационарах на протяжении двух недель остается относительно высокой — на уровне 24–25%».

При этом отмечается, что такое снижение индикаторов эпидемического процесса не надо расценивать как признак уменьшения распространения инфекции.

«Оно в значительной степени обусловлено длительными выходными и праздниками. В этот период, как правило, снижается обращаемость граждан за медицинской помощью. Это также является одной из причин поздних госпитализаций, которые в свою очередь повышают долю пациентов с тяжелой формой заболевания среди стационарных больных. В праздничный период люди реже выполняли лабораторные исследования на COVID-19. На 2-й неделе 2021 года количество таких исследований уменьшилось на 31,6% по сравнению с 1-й неделей», — заявили в совете.

Ранее «Фонтанка» подробно разбирала природу «рождественского чуда», когда заболеваемость в Петербурге резко упала до ноябрьских значений.