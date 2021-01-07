Суточное число заболевших коронавирусом в Петербурге в официальной статистике, по версии портала «Стопкоронавирус», 7 января впервые за 1,5 месяца снизилось до 3005 новых случаев за день. И если руководствоваться только этим значением, то можно было бы говорить о «прерванной цепочке коронавируса» и эффективности противоэпидемических мер, ведь плато по заболеваемости в 3700+ заболевших в Петербурге, которое держалось с конца ноября, наконец пройдено. Если бы не резко снизившееся число сделанных тестов и стабильное число активных больных, которые лечатся дома и в стационарах.

«Фонтанка» сопоставила графики госпитализации и заболеваемости по федеральному регистру, а также число протестированных за последние три недели, и исправление ситуации в городе пока выглядит не так явно.

Отслеживать положение дел помогают отчеты межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, который с 16 декабря начал публиковать расширенную статистику по заболеваемости в Петербурге, хотя и с пропусками некоторых дней. На первый взгляд, в этих данных тоже можно заметить улучшение.



Число заболевших за сутки в федеральном регистре еще в середине декабря достигало 4600–4700 подтвержденных случаев COVID-19 в день, но с 1 января оно колеблется у отметки 1500–2100 заболевших. 7 января, например, там на 865 случаев меньше, чем в статистике «Стопкоронавируса». Но другие показатели такого улучшения не демонстрируют.



Во-первых, в Петербурге резко снизился «угол обзора» — объемы тестирования на коронавирус с 35–45 тысяч декабре в январе упали до 10–20 тысяч, что вызывает вопросы к стабильности статистики «Стопкоронавируса», которую дает Роспотребнадзор по данным ПЦР-тестирования. А во-вторых, госпитализация с 5 января приближается к отметке в 800 человек в сутки, выше, чем 22 или 29 декабря. То есть людей в больницы увозят примерно столько же, несмотря на резкое падение тестирования и разгар праздников, когда люди не хотят ехать в больницы. А главное, что в Петербурге практически не снижается число активных больных (по данным справки совета), которые наблюдаются в стационарах и амбулаторно — там всё те же «плюс-минус» 73 тысячи человек.

