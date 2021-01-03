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Петербургские власти ожидают три новые «волны» заболеваемости после праздников

В Санкт-Петербурге во время праздников снизилось количество госпитализаций заболевших коронавирусом. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Евгений Елин во время визита на Рождественскую ярмарку 3 января, передаёт корреспондент «Фонтанки».

По словам чиновника, число госпитализаций снизилось на 30 процентов — во время праздничных дней люди предпочитают болеть дома.

«Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждём после окончания праздников три новые волны [заболеваний]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — добавил Елин.

Чиновник призвал горожан соблюдать коронавирусные ограничения. «Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы, со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на своё здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать», — резюмировал вице-губернатор.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

nuga
Кто о чем,а вшивый о бане. И подпевалы паникеры тут как тут. Кому то пора на Пряжку.
pulkovoserg
Волны будут! И ещё какие! Целый шквал будет! В эти праздники почти все рейсы в Пулково забиты под завязку, народа в 39 автобусе больше, чем было в обычные рабочие дни. Многие прекратили использовать маски. Ждите. Скоро последствия симбиоза тупого народа и никчёмных чинуш вылезут в полной красе !
BSB888
Первого января, вечером пошли гулять в центр. Неожиданно обнаружили толпы людей на улицах, ну а на Дворцовой площади не меньше тысячи человек прогуливалось около ёлки за 13 миллионов. Ёлка правда действительно хороша! Так-что кто не познакомился с короновирусом в гостях на Новый год, вполне мог с ним встретиться 1 января в центре города. Ну и конечно масок кроме меня больше никто не носил.
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