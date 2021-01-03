Петербургские власти ожидают три новые «волны» заболеваемости после праздников

В Санкт-Петербурге во время праздников снизилось количество госпитализаций заболевших коронавирусом. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Евгений Елин во время визита на Рождественскую ярмарку 3 января, передаёт корреспондент «Фонтанки».



По словам чиновника, число госпитализаций снизилось на 30 процентов — во время праздничных дней люди предпочитают болеть дома.

«Но нельзя успокаиваться. Это эффект праздников. С койками у нас сейчас все спокойно. Ждём после окончания праздников три новые волны [заболеваний]: посмотрим, что случится после Нового года, после Рождества и после возвращения людей из отпусков», — добавил Елин.