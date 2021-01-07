Отчет Смольного показал на 865 заболевших коронавирусом меньше, чем федеральная статистика. Читатели «Фонтанки» объяснили, как это получилось

При этом в статистике федерального оперштаба на сайте «Стопкоронавирус», которая собирается по данным лабораторий, в этот день зафиксировано 3005 новых положительных тестов. Таким образом, выходит, что 865 жителей Петербурга, получивших подтвержденный диагноз в лаборатории, по каким-то причинам не сообщили о своей болезни врачам.

Каким образом так выходит, примерно понятно из писем читателей «Фонтанки». «Мы живем в Красносельском районе, муж заболел, сделал за свой счет тест в «Хеликсе» 03.01.2021. Оказался положительным ковидным, 04.01.21 днём позвонили в 122 [поликлинику], вызвали врача. Врача нет до сих пор. Дублировали заявки. Мужу хуже. Куда бежать, что делать — неизвестно. Звонили в страховую, страховая отфутболила на районную, дав телефон, к которому никто не подходит. Не дозвониться», — пишет петербурженка Юлия 7 января.



Кроме того, источники в здравоохранительной отрасли города поясняют, что многие, получив положительный анализ и не чувствуя серьезных симптомов, предпочитают вообще не обращаться за помощью, а занимаются самолечением. «В праздники обращаемость в медучреждения резко падает», — объясняет «Фонтанке» специалист. Впрочем, почему кому-то вообще не удается дозвониться до поликлиник и городской горячей линии, чтобы вызвать врача, это не объясняет.



Сокращение числа обращений подтверждают и данные о госпитализации. Если неделю назад их было в районе 850–870, то в последние пару дней — меньше 800, а, к примеру, 3 января их было вообще всего 570. В последний раз так мало больных коронавирусом направлялось в больницу 30 ноября.

