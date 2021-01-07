В России выявили менее 24 тысяч случаев коронавируса за сутки. В Петербурге заболеваемость тоже снижается

Заболеваемость коронавирусом в России и Петербурге незначительно снижается, следует из статистики, опубликованной 7 января оперштабом по борьбе с инфекцией.



За последние сутки в Северной столице выявили 3005 новых случаев заражения коронавирусом (против 3341 накануне). В России впервые за последние дни зафиксировано менее 24 тысяч заболевших — 23 541 (против 24 217 накануне).



Таким образом, за весь период пандемии в России выявили 3 млн 332 тыс. 142 случая коронавируса. Умерли 60 457 человек, выздоровели 2 млн 709 тыс. 452. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что видят стабилизацию ситуации с коронавирусом, однако не во всех регионах.

