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В России выявили менее 24 тысяч случаев коронавируса за сутки. В Петербурге заболеваемость тоже снижается

Заболеваемость коронавирусом в России и Петербурге незначительно снижается, следует из статистики, опубликованной 7 января оперштабом по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в Северной столице выявили 3005 новых случаев заражения коронавирусом (против 3341 накануне). В России впервые за последние дни зафиксировано менее 24 тысяч заболевших — 23 541 (против 24 217 накануне).

Таким образом, за весь период пандемии в России выявили 3 млн 332 тыс. 142 случая коронавируса. Умерли 60 457 человек, выздоровели 2 млн 709 тыс. 452. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что видят стабилизацию ситуации с коронавирусом, однако не во всех регионах.

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Комментарии (4)

264952111
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
263841011
Вот молодцы, рисовали каждый день одинаковые циферки, потом увидели, что даже в Москве уже меньше рисуют, и стали тоже меньше рисовать.
Sibir_5e4d67bbb7aea
все или в кабаках или в церквях...
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