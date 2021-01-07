Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом стабилизируется, но пока не во всех регионах

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а темпы роста заболеваемости замедляются. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания у главы ведомства Анны Поповой.



По данным Роспотребнадзора, суточный показатель заболеваемости коронавирусом снизился за неделю с 18,9 до 16,5 случая заражения на 100 000 населения. «Однако в субъектах разброс значения суточного показателя заболеваемости варьирует от 2,44 до 67,98 на 100 тыс. населения, что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников», — подчеркнули в ведомстве. Проблемные регионы там называть не стали. Отметим, Петербург продолжает удерживать второе место в стране по приросту заболевших и количеству смертей от коронавируса за сутки, иногда Северная столица даже обгоняет Москву по этим показателям.

