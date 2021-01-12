Заболеваемость коронавирусом в России и Петербурге начала снижаться. Согласно официальным данным

За последние сутки в Петербурге выявили 2731 случай заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Заболеваемость незначительно снижается — накануне в Северной столице зафиксировали 3004 заболевших. Аналогичная картина наблюдается и по России — за 24 часа выявили 22934 случая (против 23315 накануне). Отметим, власти связывали снижение заражений с уменьшением количества сделанных тестов, а губернатор Петербурга предупреждал о возможной новой вспышке заболевания.
Заразившихся COVID-19 по-прежнему находят во всех регионах страны. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (5001) и Петербург.
В петербургском оперативном штабе рассказали, что сегодня на COVID-19 обследовали уже почти 30 тысяч человек, а под медицинским наблюдением остаются 1820. С начала пандемии в Северной столице заболели 281 770 горожан.
В России число случаев COVID-19 выросло до 3 448 203. По этому показателю наша страна уступает только Бразилии (почти 8,1 миллиона), Индии (почти 10,4 миллиона) и США (22,6 миллиона). Во всем мире зараженных насчитали более 90 миллионов.
Число выздоровевших от коронавируса россиян составляет 2 825 430. Летальных случаев зафиксировали 62 804 (плюс 531 за сутки).