Беглов заявил о риске роста заболеваемости в Петербурге после школьных каникул

Губернатор Александр Беглов заявил, что у Петербурга есть успехи в борьбе с коронавирусом, но всё может ухудшиться после окончания школьных каникул.



«Общими усилиями нам удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения. Резерв коек для больных с коронавирусом и пневмонией составляет порядка 18%. Вместе с тем эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой. После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций», — заявил градоначальник 11 января в эфире «Радио России».