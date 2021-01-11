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Беглов заявил о риске роста заболеваемости в Петербурге после школьных каникул

Губернатор Александр Беглов заявил, что у Петербурга есть успехи в борьбе с коронавирусом, но всё может ухудшиться после окончания школьных каникул.

«Общими усилиями нам удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения. Резерв коек для больных с коронавирусом и пневмонией составляет порядка 18%. Вместе с тем эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой. После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций», — заявил градоначальник 11 января в эфире «Радио России».

Как писала «Фонтанка», коронавирусная статистика в школах Петербурга обнулилась. А число заболевших детей и учителей значительно снизилось.

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Комментарии (3)

Ааааааа
«Общими усилиями нам удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения»
Кто-нибудь понял про что это он? Про выходные что ли?
Castor Troy
Суслик, не думай, не надо этого делать, неприятности будут. Просто повторяй за блондинчиком пока, что делать дальше я скажу.
Владислав М
Что же Беглов тогда этот самый риск роста заболеваемости провоцирует, разрешая очное безмасочное обучение в школах?
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