Совершенно новый штамм SARS-CoV-2 выявили в Японии. Он отличается от «британского» и «африканского»

Специалисты японского Национального института инфекционных болезней объявили о новой мутации коронавируса. Она отличается от штаммов, выявленных в Великобритании или ЮАР, хотя сходство между ними есть. Как сообщает 10 января РИА Новости со ссылкой на институт, штамм был обнаружен 6 января у четырех человек, прилетевших из Бразилии 2 января. По данным японских СМИ, мужчина в возрасте около 40 лет был госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины из симптомов — боли в горле и головные боли, у ребёнка — повышенная температура. Ещё у одного человека инфекция протекает бессимптомно.

Этот штамм, как считают учёные, «частично схож с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности», то есть способными быстрее передаваться от больного организма здоровому. Агентство «Киодо» со ссылкой главу Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту пишет, что можно говорить о сходстве данного штамма с «британским» и «южноафриканским». В новом штамме обнаружена мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в «британском», так и в «южноафриканском» штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в «южноафриканском» штамме. Однако в новом штамме отсутствуют так называемые «выпадения» аминокислот в ряде позиций. «Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», — отмечается в пресс-релизе японского Национального института инфекционных болезней.