Совершенно новый штамм SARS-CoV-2 выявили в Японии. Он отличается от «британского» и «африканского»

Специалисты японского Национального института инфекционных болезней объявили о новой мутации коронавируса. Она отличается от штаммов, выявленных в Великобритании или ЮАР, хотя сходство между ними есть.
Как сообщает 10 января РИА Новости со ссылкой на институт, штамм был обнаружен 6 января у четырех человек, прилетевших из Бразилии 2 января. По данным японских СМИ, мужчина в возрасте около 40 лет был госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины из симптомов — боли в горле и головные боли, у ребёнка — повышенная температура. Ещё у одного человека инфекция протекает бессимптомно.
Этот штамм, как считают учёные, «частично схож с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности», то есть способными быстрее передаваться от больного организма здоровому. Агентство «Киодо» со ссылкой главу Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту пишет, что можно говорить о сходстве данного штамма с «британским» и «южноафриканским».
В новом штамме обнаружена мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в «британском», так и в «южноафриканском» штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в «южноафриканском» штамме. Однако в новом штамме отсутствуют так называемые «выпадения» аминокислот в ряде позиций.
«Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», — отмечается в пресс-релизе японского Национального института инфекционных болезней.
Новый штамм COVID-19, выявленный в Великобритании, по данным ВОЗ, распространяется быстрее, но не приводит к более тяжёлому течению заболевания. К концу 2020 года именно этим типом инфекции в Лондоне заразились как минимум две трети из всех болевших коронавирусом, в городе объявили ЧС. К 7 января он появился как минимум в 22 европейских странах, а также в России.
Другая мутация — штамм 501.V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. Она также более заразна. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, это доминирующая форма вируса в ЮАР.